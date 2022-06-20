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فيديو يرصد احتجاجات الهنود ضد سياسة التجنيد الجديدة
فيديو يرصد احتجاجات الهنود ضد سياسة التجنيد الجديدة
رصد مقطع فيديو احتجاجات مجموعات من الشباب الهندي ضد سياسة التجنيد الجديدة، التي تلزمهم بالبقاء في الخدمة العسكرية لمدة 4 سنوات. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T15:28+0000
2022-06-20T15:28+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
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نشرت الفيديو صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الاحتجاجات وقعت أمس الأحد، في العاصمة نيودلهي وأن الشرطة الهندية استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.وتنص سياسة التجنيد الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة على إلزام كل من تتراوح أعمارهم بين 17.5 عام و21 عاما بالالتحاق بالجيش لمدة 4 سنوات.كما تنص أيضا على الاحتفاظ ببقاء 25 في المئة من هؤلاء الشباب بعد الـ 4 سنوات لمدة تصل إلى 15 عاما، لكنهم يكونون في رتب غير رتب الضباط.ورغم إعلان الحكومة تخفيف الحد الأقصى للسن من 21 إلى 23 عاما لتخفيف موجة الغضب التي اندلعت ضد تلك السياسة التجنيدية الجدية، إلا أن ذلك لم يهدئ المحتجين، في ذات الوقت الذي ترفض فيه وزارة الدفاع الهندية التراجع عن تلك السياسة.
https://arabic.sputniknews.com/20210926/الجيش-الهندي-يطلب-أكثر-من-100-دبابة-أرجون-1050253745.html
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العالم, أخبار الهند اليوم

فيديو يرصد احتجاجات الهنود ضد سياسة التجنيد الجديدة

15:28 GMT 20.06.2022
© AP Photo / Altaf Qadriالشرطة الهندية
الشرطة الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Altaf Qadri
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رصد مقطع فيديو احتجاجات مجموعات من الشباب الهندي ضد سياسة التجنيد الجديدة، التي تلزمهم بالبقاء في الخدمة العسكرية لمدة 4 سنوات.
نشرت الفيديو صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الاحتجاجات وقعت أمس الأحد، في العاصمة نيودلهي وأن الشرطة الهندية استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
وتنص سياسة التجنيد الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة على إلزام كل من تتراوح أعمارهم بين 17.5 عام و21 عاما بالالتحاق بالجيش لمدة 4 سنوات.
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كما تنص أيضا على الاحتفاظ ببقاء 25 في المئة من هؤلاء الشباب بعد الـ 4 سنوات لمدة تصل إلى 15 عاما، لكنهم يكونون في رتب غير رتب الضباط.
ورغم إعلان الحكومة تخفيف الحد الأقصى للسن من 21 إلى 23 عاما لتخفيف موجة الغضب التي اندلعت ضد تلك السياسة التجنيدية الجدية، إلا أن ذلك لم يهدئ المحتجين، في ذات الوقت الذي ترفض فيه وزارة الدفاع الهندية التراجع عن تلك السياسة.
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