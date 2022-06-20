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قذائف الناتو تسقط على أحياء سكنية في دونيتسك
قذائف الناتو تسقط على أحياء سكنية في دونيتسك
لا تستطيع القوات الأوكرانية منع تحرير مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك من سيطرتها. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T07:17+0000
2022-06-20T07:17+0000
رصد عسكري
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ولذلك فإنها تحاول تعويض عجزها بقصف أحياء سكنية في المنطقة، مستخدمة المدفعية البعيدة المدى.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في مدينة دونيتسك أن سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت جملة قذائف على حي كييفسكي في دونيتسك. وتعرض الحي إلى قصف من قبل القوات الأوكرانية في الساعة 8.40. ثم سقطعت 5 قذائف أخرى من عيار 155 ملم في المكان نفسه في الساعة التاسعة.وأشارت إلى أن عيار 155 ملم عيار القذائف التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو).وكان نظام الحكم الأوكراني قد حصل على مدافع هاوتز من طراز "إم-777" التي تستخدم قذائف عيار 155 ملم من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد استخدمتها القوات الأوكرانية في عمليات القصف التي قتلت مدنيين.
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رصد عسكري

قذائف الناتو تسقط على أحياء سكنية في دونيتسك

07:17 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مايو 2022
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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لا تستطيع القوات الأوكرانية منع تحرير مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك من سيطرتها.
ولذلك فإنها تحاول تعويض عجزها بقصف أحياء سكنية في المنطقة، مستخدمة المدفعية البعيدة المدى.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في مدينة دونيتسك أن سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت جملة قذائف على حي كييفسكي في دونيتسك. وتعرض الحي إلى قصف من قبل القوات الأوكرانية في الساعة 8.40. ثم سقطعت 5 قذائف أخرى من عيار 155 ملم في المكان نفسه في الساعة التاسعة.
وأشارت إلى أن عيار 155 ملم عيار القذائف التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكان نظام الحكم الأوكراني قد حصل على مدافع هاوتز من طراز "إم-777" التي تستخدم قذائف عيار 155 ملم من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد استخدمتها القوات الأوكرانية في عمليات القصف التي قتلت مدنيين.
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