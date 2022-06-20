https://arabic.sputniknews.com/20220620/كندا-والولايات-المتحدة-تدركان-صعوبة-التخلي-عن-النفط-الروسي-بالنسبة-لدول-أوروبا-1063942740.html

كندا والولايات المتحدة تدركان صعوبة التخلي عن النفط الروسي بالنسبة لدول أوروبا

كندا والولايات المتحدة تدركان صعوبة التخلي عن النفط الروسي بالنسبة لدول أوروبا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندي، خريستيا فريلاند، أن كندا والولايات المتحدة تدركان أن التخلي عن توريد النفط الروسي قد يكون أصعب بالنسبة لدول أوروبا.مشيرا إلى... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين، "نحن ندرك أنه بالنسبة لشركائنا الأوروبيين، التخلي عن استيراد النفط الروسي أصعب مما هو بالنسبة لنا. بهذا الصدد نواصل مناقشة هذه المشكلة مع شركائنا".وقالت يلين في تصريحات متلفزة، إن "أوروبا تحاول جاهدة تحرير نفسها من الاعتماد على النفط الروسي، والعقوبات التي فرضناها على روسيا تحدث فرقا. إنها تحدث فرقا كبيرا في أسعار الغذاء والطاقة".وتعاني الولايات المتحدة من ارتفاعات قياسية في أسعار الوقود، ومن المقرر أن يناقش بايدن في السعودية مسألة زيادة إنتاج النفط.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/أمريكا-نخطط-لفرض-حد-أقصى-لسعر-النفط-الروسي-نحصل-به-على-المزيد-منه-مع-تقليل-عائدات-موسكو-1063942507.html

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