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https://arabic.sputniknews.com/20220620/كندا-والولايات-المتحدة-تدركان-صعوبة-التخلي-عن-النفط-الروسي-بالنسبة-لدول-أوروبا-1063942740.html
كندا والولايات المتحدة تدركان صعوبة التخلي عن النفط الروسي بالنسبة لدول أوروبا
كندا والولايات المتحدة تدركان صعوبة التخلي عن النفط الروسي بالنسبة لدول أوروبا
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندي، خريستيا فريلاند، أن كندا والولايات المتحدة تدركان أن التخلي عن توريد النفط الروسي قد يكون أصعب بالنسبة لدول أوروبا.مشيرا إلى... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T22:10+0000
2022-06-20T22:10+0000
أخبار النفط الروسي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين، "نحن ندرك أنه بالنسبة لشركائنا الأوروبيين، التخلي عن استيراد النفط الروسي أصعب مما هو بالنسبة لنا. بهذا الصدد نواصل مناقشة هذه المشكلة مع شركائنا".وقالت يلين في تصريحات متلفزة، إن "أوروبا تحاول جاهدة تحرير نفسها من الاعتماد على النفط الروسي، والعقوبات التي فرضناها على روسيا تحدث فرقا. إنها تحدث فرقا كبيرا في أسعار الغذاء والطاقة".وتعاني الولايات المتحدة من ارتفاعات قياسية في أسعار الوقود، ومن المقرر أن يناقش بايدن في السعودية مسألة زيادة إنتاج النفط.
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أخبار النفط الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

كندا والولايات المتحدة تدركان صعوبة التخلي عن النفط الروسي بالنسبة لدول أوروبا

22:10 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" / الذهاب إلى بنك الصورالشركة النفطية الروسية "روسنفط"
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть"
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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندي، خريستيا فريلاند، أن كندا والولايات المتحدة تدركان أن التخلي عن توريد النفط الروسي قد يكون أصعب بالنسبة لدول أوروبا.مشيرا إلى أن الدولتين تناقشان مع الشركاء الأوروبيين هذه المشكلة.
وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين، "نحن ندرك أنه بالنسبة لشركائنا الأوروبيين، التخلي عن استيراد النفط الروسي أصعب مما هو بالنسبة لنا. بهذا الصدد نواصل مناقشة هذه المشكلة مع شركائنا".
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين قد أكدت، في تصريحات سابقة، أن العقوبات الأمريكية على روسيا (على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا منذ نحو 4 أشهر)، أحدثت فرقا كبيرا في أسعار الطاقة والغذاء العالمية.
وقالت يلين في تصريحات متلفزة، إن "أوروبا تحاول جاهدة تحرير نفسها من الاعتماد على النفط الروسي، والعقوبات التي فرضناها على روسيا تحدث فرقا. إنها تحدث فرقا كبيرا في أسعار الغذاء والطاقة".
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
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21:35 GMT
وتعاني الولايات المتحدة من ارتفاعات قياسية في أسعار الوقود، ومن المقرر أن يناقش بايدن في السعودية مسألة زيادة إنتاج النفط.
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