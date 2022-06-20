لابيد: هناك تحديات تواجه إسرائيل لا يمكن أن تنتظر حتى إذا ذهبنا للانتخابات خلال شهور
© AFP 2022 / JACK GUEZزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
© AFP 2022 / JACK GUEZ
أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الاثنين، إلى ضرورة "عدم السماح لقوى الظلام بتفكيك إسرائيل، وأنه لا بد من عدم تأجيل مواجهة التحديات المطروحة حتى الانتخابات المقبلة".
وقال لابيد في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت، "علينا العودة إلى فكرة إسرائيل الموحدة"، متابعا "حتى إذا ذهبنا للانتخابات خلال شهور فهناك تحديات تواجه إسرائيل لا يمكن أن تنتظر".
יהיו לי עוד מספיק הזדמנויות לפנות למדינת ישראל. כרגע אני רוצה להודות לשותפי, ראש הממשלה @naftalibennett, על האחריות שהוא מגלה היום, על העובדה שהוא שם את המדינה לפני האינטרס האישי. החברות בינינו עמדה במבחנים ונתקלה במכשולים, אבל תמיד צלחה אותם.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 20, 2022
وشدد على أنه "يجب التعامل مع غلاء المعيشة وإدارة النزاع مع إيران وحماس وحزب الله".
מילה על ההמשך: גם אם יוצאים לבחירות בעוד כמה חודשים, האתגרים שלנו כמדינה לא יכולים לחכות. אנחנו צריכים לטפל ביוקר המחיה, לנהל את המאבק באיראן, בחמאס ובחיזבאללה, להתייצב מול הכוחות שמאיימים להפוך את ישראל למדינה לא דמוקרטית.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 20, 2022
מה שאנחנו צריכים לעשות גם היום. לחזור לרעיון של אחדות ישראלית. לא לתת לכוחות האופל לפרק אותנו מבפנים. להזכיר לעצמנו שאנחנו אוהבים אחד את השני, אוהבים את המדינה שלנו, ורק ביחד ננצח.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 20, 2022
واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، في وقت سابق، على طرح اقتراح لحل الكنيست الأسبوع المقبل.
وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".
وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كافي لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.
كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على تويتر، أن "انتخابات الكنيست القادمة ستجرى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
من جانبه، قال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "الهدف من الانتخابات القادمة هو منع رئيس حكومة السابقة بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة"، مؤكدا أن "عدم مسؤولية بعض نواب الائتلاف أدى إلى قرار حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة".
وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023.