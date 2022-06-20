https://arabic.sputniknews.com/20220620/لابيد-هناك-تحديات-تواجه-إسرائيل-لا-يمكن-أن-تنتظر-حتى-إذا-ذهبنا-للانتخابات-خلال-شهور-1063935180.html

لابيد: هناك تحديات تواجه إسرائيل لا يمكن أن تنتظر حتى إذا ذهبنا للانتخابات خلال شهور

لابيد: هناك تحديات تواجه إسرائيل لا يمكن أن تنتظر حتى إذا ذهبنا للانتخابات خلال شهور

أشار وزير الخارجية الإسرائيلي ​يائير لابيد​، مساء اليوم الاثنين، إلى ضرورة "عدم السماح لقوى الظلام بتفكيك إسرائيل، وأنه لا بد من عدم تأجيل مواجهة التحديات... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T18:53+0000

2022-06-20T18:53+0000

2022-06-20T18:53+0000

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال لابيد في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت، "علينا العودة إلى فكرة إسرائيل الموحدة"، متابعا "حتى إذا ذهبنا للانتخابات خلال شهور فهناك تحديات تواجه إسرائيل لا يمكن أن تنتظر".وشدد على أنه "يجب التعامل مع غلاء المعيشة وإدارة النزاع مع ​إيران​ وحماس​ و​حزب الله​".واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، في وقت سابق، على طرح اقتراح لحل الكنيست الأسبوع المقبل.وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كافي لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على تويتر، أن "انتخابات الكنيست القادمة ستجرى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.من جانبه، قال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "الهدف من الانتخابات القادمة هو منع رئيس حكومة السابقة بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة"، مؤكدا أن "عدم مسؤولية بعض نواب الائتلاف أدى إلى قرار حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة".وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023.

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أخبار إسرائيل اليوم