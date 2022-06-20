https://arabic.sputniknews.com/20220620/ليتوانيا-تقدم-ذريعة-لبدء-حرب-1063889008.html
ليتوانيا تقدم ذريعة لبدء حرب
ليتوانيا تقدم ذريعة لبدء حرب
اعتبر دبلوماسي سابق أن ليتوانيا قدمت ذريعة لإشعال حرب حينما وضعت قيودا على حركة نقل السلع إلى منطقة كالينينغراد الروسية عبر أراضيها. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T06:08+0000
2022-06-20T06:08+0000
2022-06-20T06:08+0000
روسيا
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وقد أخبرت هيئة السكك الحديدية الليتوانية إدارة السكك الحديدية الروسية في مدينة كالينينغراد أنها توقف نقل سلع يحظر الاتحاد الأوروبي توريدها لروسيا إلى كالينينغراد منذ السبت الماضي (لا يمكن الوصول إلى منطقة كالينينغراد من الأقاليم الروسية الأخرى إلا عبر ليتوانيا).وأعلن الدبلوماسي الأوكراني السابق روستيسلاف إيشينكو عبر صحيفة "أوكرانيا رو" الإلكترونية، أن قرار السلطات الليتوانية أتى بمثابة ذريعة لبدء الحرب من قبل روسيا لأن السلطات الليتوانية انتهكت حق موسكو للوصول إلى أراضيها.ومن جانبه نبّه الخبير العسكري الروسي فلاديمير يفسييف إلى سبب ممكن آخر لاندلاع حرب في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي يمكن أن يستخدم بولندا المتاخمة لمنطقة كالينينغراد لشحن الأجواء في المنطقة تمهيدا لغزوها عسكريًا. ولكن لا بد وأن تقوم روسيا بردّ، وقد تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية لمنع حلف شمال الأطلسي من احتلال كالينينغراد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ليتوانيا تقدم ذريعة لبدء حرب
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اعتبر دبلوماسي سابق أن ليتوانيا قدمت ذريعة لإشعال حرب حينما وضعت قيودا على حركة نقل السلع إلى منطقة كالينينغراد الروسية عبر أراضيها.
وقد أخبرت هيئة السكك الحديدية الليتوانية إدارة السكك الحديدية الروسية في مدينة كالينينغراد أنها توقف نقل سلع يحظر الاتحاد الأوروبي توريدها لروسيا إلى كالينينغراد منذ السبت الماضي (لا يمكن الوصول إلى منطقة كالينينغراد من الأقاليم الروسية الأخرى إلا عبر ليتوانيا).
وأعلن
الدبلوماسي الأوكراني السابق روستيسلاف إيشينكو عبر صحيفة "أوكرانيا رو" الإلكترونية، أن قرار السلطات الليتوانية أتى بمثابة ذريعة لبدء الحرب من قبل روسيا لأن السلطات الليتوانية انتهكت حق موسكو للوصول إلى أراضيها.
ومن جانبه نبّه الخبير العسكري الروسي فلاديمير يفسييف إلى سبب ممكن آخر لاندلاع حرب في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي يمكن أن يستخدم بولندا المتاخمة لمنطقة كالينينغراد لشحن الأجواء في المنطقة تمهيدا لغزوها عسكريًا. ولكن لا بد وأن تقوم روسيا بردّ، وقد تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية لمنع حلف شمال الأطلسي من احتلال كالينينغراد.