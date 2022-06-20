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https://arabic.sputniknews.com/20220620/مارين-لوبان-تتخلى-عن-قيادة-حزب-التجمع-الوطني-لتتولى-رئاسة-كتلته-في-البرلمان-الفرنسي--1063912002.html
مارين لوبان تتخلى عن قيادة حزب التجمع الوطني لتتولى رئاسة كتلته في البرلمان الفرنسي
مارين لوبان تتخلى عن قيادة حزب التجمع الوطني لتتولى رئاسة كتلته في البرلمان الفرنسي
قالت زعيمة المعارضة الفرنسية مارين لوبان، اليوم الاثنين، إنها سوف تتخلى عن رئاسة حزب التجمع الوطني اليميني بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية، حيث ستقود فريق... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T12:50+0000
2022-06-20T12:50+0000
العالم
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وأكدت لوبان في تصريحات أدلت بها، اليوم، لإذاعة "بي إف إم تي في" الفرنسية: "لن أقود حزب التجمع الوطني مرة أخرى. سأركز على رئاسة هذه المجموعة (التشريعية) الكبيرة جدًا".وتترأس مارين لوبان حزب التجمع الوطني الفرنسي منذ عام 2011، وخسرت الانتخابات الرئاسية مؤخرا أمام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.وخسر تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غالبيته في البرلمان، أمس الأحد، بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية فجر الاثنين.فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، وحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/إعلام-الانتخابات-التشريعية-الفرنسية-قد-تحد-من-سلطة-ماكرون-1063875812.html
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العالم

مارين لوبان تتخلى عن قيادة حزب التجمع الوطني لتتولى رئاسة كتلته في البرلمان الفرنسي

12:50 GMT 20.06.2022
© AP Photo / Claude Parisمرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان
مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Claude Paris
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قالت زعيمة المعارضة الفرنسية مارين لوبان، اليوم الاثنين، إنها سوف تتخلى عن رئاسة حزب التجمع الوطني اليميني بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية، حيث ستقود فريق البرلمانيين التابعين لحزبها في الجمعية الوطنية الفرنسية.
وأكدت لوبان في تصريحات أدلت بها، اليوم، لإذاعة "بي إف إم تي في" الفرنسية: "لن أقود حزب التجمع الوطني مرة أخرى. سأركز على رئاسة هذه المجموعة (التشريعية) الكبيرة جدًا".
وتترأس مارين لوبان حزب التجمع الوطني الفرنسي منذ عام 2011، وخسرت الانتخابات الرئاسية مؤخرا أمام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وخسر تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غالبيته في البرلمان، أمس الأحد، بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية فجر الاثنين.
الانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
إعلام: الانتخابات التشريعية الفرنسية قد "تحد" من سلطة ماكرون
أمس, 18:00 GMT
فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، وحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
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