https://arabic.sputniknews.com/20220620/مجلس-الشؤون-الخارجية-بالاتحاد-الأوروبي-يحدد-مواصفات-الدول-الأكثر-تضررا-من-أزمة-الغذاء-1063928817.html

مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يحدد مواصفات الدول الأكثر تضررا من أزمة الغذاء

مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يحدد مواصفات الدول الأكثر تضررا من أزمة الغذاء

حدد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي المواصفات التي على أساسها يتم تصنيف الدول المتأثرة بأزمة الغذاء العالمية، والتي نتجت في أعقاب العملية العسكرية... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T16:54+0000

2022-06-20T16:54+0000

2022-06-20T16:54+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

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ووفقا لموقع إيه إن نيوز، أكد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن من بين أكثر المتضررين من أزمة الغذاء، البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الغذائية من أوكرانيا وروسيا، وحساسة لتأثير تغير المناخ.ووافق الوزراء على استنتاجات بشأن استجابة فريق أوروبا لانعدام الأمن الغذائي العالمي، داعيًا المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى زيادة الالتزامات بشكل عاجل في مجال المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من أزمة الغذاء.لذلك، دعا المجلس إلى استجابة عالمية شاملة في "تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع دعم الانتقال نحو نظم غذائية مستدامة وتعزيز المرونة" من خلال الاستثمار في سلاسل القيمة الغذائية، وتنويع التدفقات التجارية والإنتاج، واستخدام الأسمدة بشكل أكثر كفاءة، وتعزيز التعاون في مجال المياه بين الولايات، وتحسين إدارة الأراضي، وتطوير الأسواق المحلية والإقليمية، وتزويد الشركات الصغيرة بإمكانية الوصول إلى تلك الأسواق.كما شجع المجلس الدول الأعضاء على "الاستمرار في تسهيل الإمداد السريع للمدخلات الرئيسية لمزيد من الإنتاج لأوكرانيا، ولا سيما الأسمدة والأعلاف الحيوانية والبذور والوقود".وفي هذا الصدد، شدد المجلس على ضرورة مساعدة أوكرانيا في إنتاج وتصدير "السلع الغذائية الزراعية عبر الطرق البرية المختلفة وموانئ الاتحاد الأوروبي"، لإعادة الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.كما أشار المجلس إلى أن الهجرة غير النظامية والتشريد القسري، فضلاً عن مخاطر الاضطرابات الاجتماعية والصراعات وعدم الاستقرار، يمكن أن تكون من بين العواقب المحتملة الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي العالمي الناشئ.وكانت المنظمات الدولية قد أثارت مخاوف بشأن أزمة الغذاء الوشيكة والواسعة النطاق وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرين إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد، وارتفاع الأسعار، وتعطيل إنتاج المحاصيل في واحدة من أكبر مناطق إنتاج الحبوب في العالم.وتتهم دول غربية روسيا بوقف شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود. وتؤكد موسكو أن الموانئ كانت ملغومة من قبل أوكرانيا، مما يجعل الشحنات مستحيلة.في وقت سابق من يونيو/ حزيران الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد عوائق أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا، لافتا إلى أن السفن التي تحمل القمح ستكون قادرة على مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا أزالت كييف موانئ الألغام التي نشرتها لوقف الهجوم الروسي.

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