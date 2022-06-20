https://arabic.sputniknews.com/20220620/مجلس-النواب-الأمريكي-يخصص-450-مليون-دولار-كمساعدة-أمنية-لأوكرانيا-1063921856.html

مجلس النواب الأمريكي يخصص 450 مليون دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا

مجلس النواب الأمريكي يخصص 450 مليون دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا

صرحت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي ببيان اليوم الاثنين، إن مشروع قانون الإنفاق على الدفاع الوطني الذي قدمه مجلس النواب الأمريكي يتضمن 450 مليون... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T14:58+0000

2022-06-20T14:58+0000

2022-06-20T14:58+0000

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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في البيان "(مشروع القانون) يشمل 450 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI)، التي تقدم الدعم والمساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية، بزيادة قدرها 150 مليون دولار عن الميزانية المطلوبة".من جهة ثانية، وصف تقرير إعلامي قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال منظومة HIMARS MLRS إلى أوكرانيا أنه ينذر بعواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن الدولي.وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "أميركان ثينكر" لكاتبه الخبير الجيوسياسي فرانسيس سيمبا، فإن قرار بايدن هذا ينذر بعواقب خطيرة.وأضاف أن الرئيس الأمريكي قال في البداية إن واشنطن لن تزود أوكرانيا بالصواريخ لشن ضربات ضد روسيا، ومع ذلك، بعد بضعة أيام، غير رأيه وأعلن قرارا "بتزويد الأوكرانيين بأنظمة صاروخية وذخيرة أكثر حداثة".وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، إن ارتفاع أسعار البنزين والتضخم أصبحا في الولايات المتحدة "نتاجا ثانويا" متوقعا من مساعدة أمريكا لأوكرانيا.وأضاف الرئيس الأمريكي في حفل استقبال للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، قائلا: "ما هي الفكرة التي أريد أن أنقلها: إنها مترابطة. وقلت في وقت من الأوقات، عندما قررنا أننا سنساعد أوكرانيا، ما أردت أن أنقله، أن ذلك سيكلفنا، وسيكلف الناتو، وسيكلف الدول الأوروبية ونحن. لأنكم تعرفون ما سيحدث، أسعار البنزين، وأسعار النفط يجب أن ترتفع، وأسعار المواد الغذائية يجب أن ترتفع".وأضاف أن المحصلة النهائية هي "أننا سوف نتعايش مع هذا التضخم لبعض الوقت"، مشيرا إلى أنه "سينخفض ​​تدريجيا لكننا سنتعايش معه لفترة"، وباعتقاده، فإن للولايات المتحدة آفاق جديدة نحو المستقبل.

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