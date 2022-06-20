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معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/محمد-بن-راشد-يعلن-تحويل-إكسبو-2020-دبي-إلى-مدينة-ويكشف-أبرز-ملامحها-1063902761.html
محمد بن راشد يعلن تحويل "إكسبو 2020 دبي" إلى مدينة ويكشف أبرز ملامحها
محمد بن راشد يعلن تحويل "إكسبو 2020 دبي" إلى مدينة ويكشف أبرز ملامحها
أعلن حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، عن تحويل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى مدينة "تمثل أجمل طموحات دبي"، بحسب قوله. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T10:50+0000
2022-06-20T10:50+0000
إكسبو 2020 دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال عبر "تويتر" إنه تم اتخاذ هذه الخطوة "بعد النجاح التاريخي للمعرض الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر، وشكّل بصمة في تاريخ معارض "إكسبو" عبر 170 عام".وعن أبرز ملامح مدينة "إكسبو 2020 دبي"، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتون إنها "ستكون مدينة صديقة للبيئة وللعائلات وجيل المستقبل، وكذلك للتقنية والاقتصاد، والمرتبطة بميناء ومطارين، والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر".كما أكد حاكم دبي أن المدينة الجديدة "ستضم متحفا جديدا، ومركزا عالميا للمعارض، ومقرات شركات اقتصادية ضخمة، كما سيتم الاحتفاظ بأجنحة المملكة العربية السعودية والمغرب ومصر وغيرها من الدول، وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي، ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله، وستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة".وأردف: "سيبقى سحر "إكسبو" مستمرا، ستبقى قبة الوصل، وستبقى شلالات "إكسبو"، وسيبقى جناح الإمارات وجناح ألف وجناح تيرا".وأسدل الستار على معرض "إكسبو 2020 دبي" الموافق 31 مارس/ آذار 2022، بعدما استمر لمدة 182 يوما.‏
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

محمد بن راشد يعلن تحويل "إكسبو 2020 دبي" إلى مدينة ويكشف أبرز ملامحها

10:50 GMT 20.06.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أعلن حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، عن تحويل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى مدينة "تمثل أجمل طموحات دبي"، بحسب قوله.
وقال عبر "تويتر" إنه تم اتخاذ هذه الخطوة "بعد النجاح التاريخي للمعرض الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر، وشكّل بصمة في تاريخ معارض "إكسبو" عبر 170 عام".
وعن أبرز ملامح مدينة "إكسبو 2020 دبي"، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتون إنها "ستكون مدينة صديقة للبيئة وللعائلات وجيل المستقبل، وكذلك للتقنية والاقتصاد، والمرتبطة بميناء ومطارين، والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر".
كما أكد حاكم دبي أن المدينة الجديدة "ستضم متحفا جديدا، ومركزا عالميا للمعارض، ومقرات شركات اقتصادية ضخمة، كما سيتم الاحتفاظ بأجنحة المملكة العربية السعودية والمغرب ومصر وغيرها من الدول، وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي، ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله، وستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة".
وأردف: "سيبقى سحر "إكسبو" مستمرا، ستبقى قبة الوصل، وستبقى شلالات "إكسبو"، وسيبقى جناح الإمارات وجناح ألف وجناح تيرا".
وأسدل الستار على معرض "إكسبو 2020 دبي" الموافق 31 مارس/ آذار 2022، بعدما استمر لمدة 182 يوما.‏
إكسبو 2020 دبي إنفوجراف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2021
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