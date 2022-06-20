محمد بن راشد يعلن تحويل "إكسبو 2020 دبي" إلى مدينة ويكشف أبرز ملامحها
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
أعلن حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، عن تحويل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى مدينة "تمثل أجمل طموحات دبي"، بحسب قوله.
وقال عبر "تويتر" إنه تم اتخاذ هذه الخطوة "بعد النجاح التاريخي للمعرض الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر، وشكّل بصمة في تاريخ معارض "إكسبو" عبر 170 عام".
وعن أبرز ملامح مدينة "إكسبو 2020 دبي"، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتون إنها "ستكون مدينة صديقة للبيئة وللعائلات وجيل المستقبل، وكذلك للتقنية والاقتصاد، والمرتبطة بميناء ومطارين، والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر".
الإخوة والأخوات … بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ … الذي زاره أكثر من ٢٤ مليون زائر .. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر ١٧٠ عاماً .. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى "مدينة إكسبو دبي" .. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي. pic.twitter.com/eup3YVP3Is— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2022
كما أكد حاكم دبي أن المدينة الجديدة "ستضم متحفا جديدا، ومركزا عالميا للمعارض، ومقرات شركات اقتصادية ضخمة، كما سيتم الاحتفاظ بأجنحة المملكة العربية السعودية والمغرب ومصر وغيرها من الدول، وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي، ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله، وستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة".
مدينة إكسبو دبي ستضم متحفاً جديداً..ومركز عالمي للمعارض.. ومقرات شركات اقتصادية ضخمة.. وأجنحة السعودية والمغرب ومصر وغيرها .. وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي .. ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله.. ستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة ..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2022
وأردف: "سيبقى سحر "إكسبو" مستمرا، ستبقى قبة الوصل، وستبقى شلالات "إكسبو"، وسيبقى جناح الإمارات وجناح ألف وجناح تيرا".
وأسدل الستار على معرض "إكسبو 2020 دبي" الموافق 31 مارس/ آذار 2022، بعدما استمر لمدة 182 يوما.
30 سبتمبر 2021, 12:48 GMT