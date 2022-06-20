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https://arabic.sputniknews.com/20220620/مراسل-سبوتنيك-إخلاء-محكمة-موسكو-قبل-جلسة-فيسبوك-وإنستغرام-بسبب-التهديدات-1063898080.html
مراسل "سبوتنيك": إخلاء محكمة موسكو قبل جلسة "فيسبوك" و"إنستغرام" بسبب التهديدات
مراسل "سبوتنيك": إخلاء محكمة موسكو قبل جلسة "فيسبوك" و"إنستغرام" بسبب التهديدات
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في مدينة موسكو، اليوم الاثنين، عن تعرض المحكمة المركزية إلى عملية إخلاء مباشرة، وذلك قبل الجلسة المرتقبة بشأن قضية الحظر المفروض على... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T09:44+0000
2022-06-20T09:44+0000
روسيا
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وذكر مراسل الوكالة نقلا عن أحد ضباط الشرطة، إن "المحكمة تلقت رسالة تفيد بوجود عبوة ناسفة وتم إجلاء جميع الموظفين والزوار".وأضاف الضابط إن "الرسالة التي تم إرسالها وصلت قبل انعقاد الجلسة المخصصة بقضية حظر منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".وفي وقت سابق، حظرت محكمة تفرسكوي في موسكو، فيسبوك وإنستغرام في عموم روسيا، بتهمة التطرف.وأعلنت المحكمة أن القرار "سينفذ على الفور"، مؤكدة أن الحظر المفروض على "ميتا" في روسيا لا ينطبق على تطبيق واتسآب.أعلنت النيابة العامة الروسية، في وقت سابق، أنها وجهت طلبا لحظر منصة "ميتا" الأمريكية التي تم الاعتراف بها كمنظمة إرهابية إلى القضاء.وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".
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مراسل "سبوتنيك": إخلاء محكمة موسكو قبل جلسة "فيسبوك" و"إنستغرام" بسبب التهديدات

09:44 GMT 20.06.2022
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محكمة ضاحية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في مدينة موسكو، اليوم الاثنين، عن تعرض المحكمة المركزية إلى عملية إخلاء مباشرة، وذلك قبل الجلسة المرتقبة بشأن قضية الحظر المفروض على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" في روسيا.
وذكر مراسل الوكالة نقلا عن أحد ضباط الشرطة، إن "المحكمة تلقت رسالة تفيد بوجود عبوة ناسفة وتم إجلاء جميع الموظفين والزوار".
وأضاف الضابط إن "الرسالة التي تم إرسالها وصلت قبل انعقاد الجلسة المخصصة بقضية حظر منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".
وفي وقت سابق، حظرت محكمة تفرسكوي في موسكو، فيسبوك وإنستغرام في عموم روسيا، بتهمة التطرف.

وأعلنت المحكمة أن القرار "سينفذ على الفور"، مؤكدة أن الحظر المفروض على "ميتا" في روسيا لا ينطبق على تطبيق واتسآب.
أعلنت النيابة العامة الروسية، في وقت سابق، أنها وجهت طلبا لحظر منصة "ميتا" الأمريكية التي تم الاعتراف بها كمنظمة إرهابية إلى القضاء.
وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".
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