https://arabic.sputniknews.com/20220620/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-قوية-وسط-مدينة-دونيتسك-1063889935.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات قوية وسط دونيتسك وتوقف حركة النقل في المدينة
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات قوية وسط دونيتسك وتوقف حركة النقل في المدينة
أفاد مراسل "سبوتنيك" في مدينة دونيتسك، صباح اليوم الاثنين، عن دوي انفجارات قوية في وسط المدينة، وذلك بعد ساعات من القصف المدفعي الأوكراني الذي استهدف المدينة... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T06:36+0000
2022-06-20T06:36+0000
2022-06-20T07:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكر مكتب مراقبة وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية أن المدفعية الأوكرانية عاودت قصف مدينة دونيتسك بقذائف من عيار 155 ملم.في السياق نفسه، أعلن محافظ دونيتسك، أليكسي كوليمزين، إن "حركة النقل في المدينة توقفت بسبب القصف الأوكراني وهناك معلومات عن سقوط عدة قذائف في منطقة قريبة من المدرسة رقم 19". وأضاف المحافظ، قائلا: "بسبب قصف حي كييفسكي في المدينة، تم تعليق حركة النقل العام مؤقتًا وحركة خط الحافلات رقم 73 ويتم تحديد المعلومات حول الضحايا والدمار".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات قوية وسط دونيتسك وتوقف حركة النقل في المدينة
06:36 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 07:03 GMT 20.06.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في مدينة دونيتسك، صباح اليوم الاثنين، عن دوي انفجارات قوية في وسط المدينة، وذلك بعد ساعات من القصف المدفعي الأوكراني الذي استهدف المدينة ليلا.
وذكر مكتب مراقبة وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية أن المدفعية الأوكرانية عاودت قصف مدينة دونيتسك بقذائف من عيار 155 ملم.
في السياق نفسه، أعلن محافظ دونيتسك، أليكسي كوليمزين، إن "حركة النقل في المدينة توقفت بسبب القصف الأوكراني وهناك معلومات عن سقوط عدة قذائف في منطقة قريبة من المدرسة رقم 19".
وأضاف المحافظ، قائلا: "بسبب قصف حي كييفسكي في المدينة، تم تعليق حركة النقل العام مؤقتًا وحركة خط الحافلات رقم 73 ويتم تحديد المعلومات حول الضحايا والدمار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.