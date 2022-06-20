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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220620/مصدر-لـسبوتنيك-أقمار-صناعية-أمريكية-صورت-منطقة-منصات-الحفر-في-البحر-الأسود-قبل-أسبوع-من-استهدافها-1063912567.html
مصدر لـ"سبوتنيك": أقمار صناعية أمريكية صورت منطقة منصات الحفر في البحر الأسود قبل أسبوع من استهدافها
مصدر لـ"سبوتنيك": أقمار صناعية أمريكية صورت منطقة منصات الحفر في البحر الأسود قبل أسبوع من استهدافها
توصل مراسلو وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر، اليوم الاثنين، إلى أن الأقمار الصناعية التجارية الأمريكية صورت منطقة البحر الأسود، حيث توجد منصات الحفر... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T13:01+0000
2022-06-20T13:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
القوات المسلحة الأوكرانية
شبه جزيرة القرم الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب المراسلين: "صورت الأقمار الصناعية "ورلدفيو-1"، "ورلدفيو-2"، ورلدفيو-3"، المنطقة التي توجد فيها منصات الحفر، في 11 و13 و14 يونيو/حزيران على التوالي".ومن جانبه، أعلن رئيس شبه جزيرة القرم ، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن العسكريين الأوكرانيين استهدفوا منصات الحفر في تشورنومورنفط غاز. وأنه في الوقت الحالي، تم إنقاذ خمسة من أصل 12 شخصاً، ويتم التحقيق في مصير السبعة الآخرين.وتم تعليق العمل في المنصات الثلاث المتأثرة ويجري تفريغ الغاز لوقف الحريق.وصرح مصدر أمني في شبه جزيرة القرم، لوكالة "سبوتنيك"، بهذا الصدد، أن الاستهداف طال إحدى منصات الحفر على خط عرض "كيب تارخانكوت"، تعمل على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/رئيس-جمهورية-القرم-الجيش-الأوكراني-يقصف-منصات-حفر-لشركة-البحر-الأسود-للنفط-والغاز-1063906967.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, القوات المسلحة الأوكرانية, شبه جزيرة القرم الروسية

مصدر لـ"سبوتنيك": أقمار صناعية أمريكية صورت منطقة منصات الحفر في البحر الأسود قبل أسبوع من استهدافها

13:01 GMT 20.06.2022
© flickr.com / Defence Imagesقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© flickr.com / Defence Images
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توصل مراسلو وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر، اليوم الاثنين، إلى أن الأقمار الصناعية التجارية الأمريكية صورت منطقة البحر الأسود، حيث توجد منصات الحفر "تشيرنومورنفط غاز"، قبل أسبوع من استهداف القوات الأوكرانية لمنشأة في شبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب المراسلين: "صورت الأقمار الصناعية "ورلدفيو-1"، "ورلدفيو-2"، ورلدفيو-3"، المنطقة التي توجد فيها منصات الحفر، في 11 و13 و14 يونيو/حزيران على التوالي".
ومن جانبه، أعلن رئيس شبه جزيرة القرم ، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن العسكريين الأوكرانيين استهدفوا منصات الحفر في تشورنومورنفط غاز. وأنه في الوقت الحالي، تم إنقاذ خمسة من أصل 12 شخصاً، ويتم التحقيق في مصير السبعة الآخرين.
وتم تعليق العمل في المنصات الثلاث المتأثرة ويجري تفريغ الغاز لوقف الحريق.
وصرح مصدر أمني في شبه جزيرة القرم، لوكالة "سبوتنيك"، بهذا الصدد، أن الاستهداف طال إحدى منصات الحفر على خط عرض "كيب تارخانكوت"، تعمل على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رئيس جمهورية القرم: الجيش الأوكراني يقصف منصات حفر لشركة البحر الأسود للنفط والغاز
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