https://arabic.sputniknews.com/20220620/مصر-ترحب-بمخرجات-الجولة-الثالثة-لأعمال-المسار-الدستوري-الليبي-1063912884.html

مصر ترحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي

مصر ترحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي

رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي عقد في القاهرة. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T13:49+0000

2022-06-20T13:49+0000

2022-06-20T13:49+0000

وزارة الخارجية المصرية

أخبار ليبيا اليوم

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وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، إن مصر ترحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو/ حزيران 2022.وفي هذا السياق، أشاد أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، "بالتقدم الكبير الذي شهدته اجتماعات الجولة الثالثة من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية".وعبر عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت.

https://arabic.sputniknews.com/20220619/اللجنة-العسكرية-الليبية-55-تختتم-اجتماعاتها-في-القاهرة-وتتفق-على-بعض-الملفات-1063880227.html

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وزارة الخارجية المصرية, أخبار ليبيا اليوم