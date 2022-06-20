https://arabic.sputniknews.com/20220620/مصر-وقبرص-واليونان-توقع-بيانا-مشتركا-للتعاون-الأمني-لمواجهة-التحديات-في-شرق-المتوسط-1063930979.html
مصر وقبرص واليونان توقع بيانا مشتركا للتعاون الأمني لمواجهة التحديات في شرق المتوسط
مصر وقبرص واليونان توقع بيانا مشتركا للتعاون الأمني لمواجهة التحديات في شرق المتوسط
اجتمع وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث سبل التعاون العسكري، وتم توقيع بيان مشترك لدعم التعاون الأمني في مواجهة... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T17:46+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأشارت وزارة الدفاع المصرية في بيان: "استضافت جمهورية مصر العربية الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لبحث علاقات التعاون العسكري المشترك ، حيث تناول الاجتماع عدد من الموضوعات والقضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث".وفى ختام جلسات المباحثات وفعاليات الاجتماع "تم توقيع بيان مشترك في إطار مساعي القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية لدعم علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات والتهديدات ودعم سبل السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط".
https://arabic.sputniknews.com/20211119/اجتماع-رباعي-بين-مصر-واليونان-وقبرص-وفرنسا-في-أثينا-1050748199.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, مصر, اليونان, قبرص
مصر وقبرص واليونان توقع بيانا مشتركا للتعاون الأمني لمواجهة التحديات في شرق المتوسط
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اجتمع وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث سبل التعاون العسكري، وتم توقيع بيان مشترك لدعم التعاون الأمني في مواجهة التهديدات ودعم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
القاهرة - سبوتنيك. وأشارت وزارة الدفاع المصرية في بيان: "استضافت جمهورية مصر العربية الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لبحث علاقات التعاون العسكري المشترك ، حيث تناول الاجتماع عدد من الموضوعات والقضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث".
19 نوفمبر 2021, 08:41 GMT
وفى ختام جلسات المباحثات وفعاليات الاجتماع "تم توقيع بيان مشترك في إطار مساعي القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية لدعم علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات والتهديدات ودعم سبل السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط".