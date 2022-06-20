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مقتل شخص وإصابة 8 جراء إطلاق نار على تجمع في نيويورك
مقتل شخص وإصابة 8 جراء إطلاق نار على تجمع في نيويورك
أعلنت الشرطة في مدينة "نيويورك" الأمريكية مقتل شخص وإصابة 8 آخرين جراء إطلاق نار على تجمع في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في حي هارلم. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T12:02+0000
2022-06-20T12:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الشرطة نقلا عن معلومات أولية أن رجال الشرطة استجابوا في حوالي الساعة 12:40 صباحا لبلاغات عن إطلاق نار على ممر للمشاة على امتداد طريق "إف دي آر".وعقب وصولها لموقع الحادث عثرت الشرطة الأمريكية على خمسة أشخاص مصابين بالرصاص، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب "أسوشيتدبرس".وذكرت الشرطة أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص وصلوا أيضا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وأوضحت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 21 عاما توفي في المستشفى، وأن الجرحى بينهم ستة رجال وامرأتان.وتجري السلطات تحقيقا اليوم الاثنين، ولكن لم يكن لدى الشرطة على الفور تفاصيل بشأن التجمع أو السبب الذي أدى إلى إطلاق النار.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/مقتل-فتى-وإصابة-3-آخرين-بينهم-ضابط-شرطة-في-إطلاق-نار-في-العاصمة-الأمريكية-واشنطن-1063888180.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل شخص وإصابة 8 جراء إطلاق نار على تجمع في نيويورك

12:02 GMT 20.06.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATTالشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATT
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أعلنت الشرطة في مدينة "نيويورك" الأمريكية مقتل شخص وإصابة 8 آخرين جراء إطلاق نار على تجمع في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في حي هارلم.
وقالت الشرطة نقلا عن معلومات أولية أن رجال الشرطة استجابوا في حوالي الساعة 12:40 صباحا لبلاغات عن إطلاق نار على ممر للمشاة على امتداد طريق "إف دي آر".
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
مقتل فتى وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط شرطة إثر إطلاق نار في واشنطن
04:30 GMT
وعقب وصولها لموقع الحادث عثرت الشرطة الأمريكية على خمسة أشخاص مصابين بالرصاص، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب "أسوشيتدبرس".
وذكرت الشرطة أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص وصلوا أيضا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأوضحت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 21 عاما توفي في المستشفى، وأن الجرحى بينهم ستة رجال وامرأتان.
وتجري السلطات تحقيقا اليوم الاثنين، ولكن لم يكن لدى الشرطة على الفور تفاصيل بشأن التجمع أو السبب الذي أدى إلى إطلاق النار.
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