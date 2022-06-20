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https://arabic.sputniknews.com/20220620/مقتل-فتى-وإصابة-3-آخرين-بينهم-ضابط-شرطة-في-إطلاق-نار-في-العاصمة-الأمريكية-واشنطن-1063888180.html
مقتل فتى وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط شرطة إثر إطلاق نار في واشنطن
مقتل فتى وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط شرطة إثر إطلاق نار في واشنطن
لقي فتى في الخامسة عشرة من عمره مصرعه وأصيب ثلاثة بالغين، من بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليل أمس الأحد، حسبما أفاد مسؤولون. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T04:30+0000
2022-06-20T04:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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قال روبرت كونتي، رئيس شرطة العاصمة، إن إدارة شرطة العاصمة أبلغت عن حادث في حفل موسيقي، حيث اندلع شجار.وقال كونتي، إنه بعد ذلك بوقت قصير وقعت حادثة ثانوية، "بدأ الناس خلالها بالتفرق والبعض تعرض للدهس"، لذلك ألغي الحفل لأنه بدا أنه "غير آمن"، وفقا لشبكة "ABC NEWS".وأضاف كونتي إنه أثناء تقديم المساعدة للأشخاص الذين وقعوا في التدافع، عثر على سلاح ناري حيث أطلق النار على العديد من الأشخاص في أعقاب الأحداث السابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-آخرين-في-إطلاق-نار-داخل-كنيسة-بولاية-ألاباما-الأمريكية-1063750556.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل فتى وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط شرطة إثر إطلاق نار في واشنطن

04:30 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 04:46 GMT 20.06.2022)
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
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لقي فتى في الخامسة عشرة من عمره مصرعه وأصيب ثلاثة بالغين، من بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليل أمس الأحد، حسبما أفاد مسؤولون.
قال روبرت كونتي، رئيس شرطة العاصمة، إن إدارة شرطة العاصمة أبلغت عن حادث في حفل موسيقي، حيث اندلع شجار.
وقال كونتي، إنه بعد ذلك بوقت قصير وقعت حادثة ثانوية، "بدأ الناس خلالها بالتفرق والبعض تعرض للدهس"، لذلك ألغي الحفل لأنه بدا أنه "غير آمن"، وفقا لشبكة "ABC NEWS".
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وأضاف كونتي إنه أثناء تقديم المساعدة للأشخاص الذين وقعوا في التدافع، عثر على سلاح ناري حيث أطلق النار على العديد من الأشخاص في أعقاب الأحداث السابقة.
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