عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220620/مقرر-لجنة-المياه-النيابية-الأردن-يعاني-فقرا-مائيا-وشراء-المياه-من-أي-دولة-يسهم-في-حل-الأزمة-1063933202.html
مقرر لجنة المياه النيابية: الأردن يعاني فقرا مائيا وشراء المياه من أي دولة يسهم في حل الأزمة
مقرر لجنة المياه النيابية: الأردن يعاني فقرا مائيا وشراء المياه من أي دولة يسهم في حل الأزمة
قال المهندس ناجح محمد قبلان العدوان، مقرر لجنة المياه والزراعة والبادية في مجلس النواب الأردني، إن الأردن يعاني فقرًا مائيًا. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T18:25+0000
2022-06-20T18:25+0000
أخبار الأردن
نقص المياه
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1047011324_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ee894a1580adbfca475f4deefc61a2af.jpg
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع، لافتا إلى أن الدولة قادرة على الخروج من أزمتها المائية هذا الصيف بكل هدوء واقتدار.وقال إن ملف المياه تديره الدولة بشكل جيد، وهناك مياه مخزنة ومتوفرة، والأردن لديه عدة مصادر ومشاريع للمياه في البحر المتوسط، لكنه يسعى دائمًا لتوفير المياه بأمان من أي مصدر.وبشأن شراء المياه من إسرائيل، قال قبلان إن هناك مشروعًا مطروحًا للطاقة مقابل المياه بين إسرائيل والأردن، لكن المملكة لم تتخذ قرارًا بعد في هذا الطرح، لافتا إلى أن توفير وشراء المياه من أي مصدر أو دولة خارجية يصب في صالح الأردن، ويشارك بشكل مؤقت في حل مشكلة المياه، لا سيما في فصل الصيف الحالي.وكان وزير المياه والري الأردني محمد النجار، قد كشف أن بلاده بصدد شراء كميات مياه من إسرائيل، في خطوة تهدف لتعويض نقص المياه الذي يعاني منه الأردن.تصريحات وزير المياه والري التي جاءت لبرنامج "جلسة علنية" الذي يبث على قناة "المملكة"، عزا فيها تلك الخطوة إلى أن الكثير من الآبار موجودة في مناطق بعيدة، مضيفا: "ولو كانت قريبة من الشبكات لكنا استملكناها".وأشار إلى أن هذه المياه غير مطابقة للمواصفات وهو ما يعني أنه لا يوجد مصدر مائي يمكن استغلاله إلا بعد إجازته من وزارة الصحة.واعتبر الوزير الأردني أن عملية ردم الآبار المخالفة تحتاج أولويات ووعي بالإضافة لتعاون من الجميع.يشار إلى أنه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقّعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.وأكد المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية أن "فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان"، كاشفا أن بلاده "من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا".وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما بعضا الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الأردن-يعتزم-شراء-مياه-من-إسرائيل-لتعويض-النقص-1063890671.html
https://arabic.sputniknews.com/20220130/وزارة-الري-الأردنية-نسبة-تخزين-المياه-متواضعة-في-معظم-السدود-1057452275.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1047011324_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_971842cb04fea09c25b4b04ec425907e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, نقص المياه

مقرر لجنة المياه النيابية: الأردن يعاني فقرا مائيا وشراء المياه من أي دولة يسهم في حل الأزمة

18:25 GMT 20.06.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDمواطن أردني يقوم بتوزيع الحلو على الزبائن والمارة بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي في مدينة عمان، الأردن 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مواطن أردني يقوم بتوزيع الحلو على الزبائن والمارة بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي في مدينة عمان، الأردن 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
تابعنا عبرTelegram
قال المهندس ناجح محمد قبلان العدوان، مقرر لجنة المياه والزراعة والبادية في مجلس النواب الأردني، إن الأردن يعاني فقرًا مائيًا.
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع، لافتا إلى أن الدولة قادرة على الخروج من أزمتها المائية هذا الصيف بكل هدوء واقتدار.
ملك الأردن عبدالله الثاني في قمة تونس، للجامعى العربية، في تونس، 31 مارس/ آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
الأردن يعتزم شراء مياه من إسرائيل لتعويض النقص
06:59 GMT
وقال إن ملف المياه تديره الدولة بشكل جيد، وهناك مياه مخزنة ومتوفرة، والأردن لديه عدة مصادر ومشاريع للمياه في البحر المتوسط، لكنه يسعى دائمًا لتوفير المياه بأمان من أي مصدر.
وبشأن شراء المياه من إسرائيل، قال قبلان إن هناك مشروعًا مطروحًا للطاقة مقابل المياه بين إسرائيل والأردن، لكن المملكة لم تتخذ قرارًا بعد في هذا الطرح، لافتا إلى أن توفير وشراء المياه من أي مصدر أو دولة خارجية يصب في صالح الأردن، ويشارك بشكل مؤقت في حل مشكلة المياه، لا سيما في فصل الصيف الحالي.

وأكد أن شراء الأردن للمياه من أي جهة، سواء من إسرائيل أو فلسطين أو سوريا أو أي من دول الجوار، يهدف بشكل رئيسي إلى توفير الكميات المطلوبة من المياه، لحل المشكلة القائمة، مشيرًا إلى أن الوضع العام للمياه في الأردن تحت سيطرة الدولة ويسير في طريقه الصحيح.

وكان وزير المياه والري الأردني محمد النجار، قد كشف أن بلاده بصدد شراء كميات مياه من إسرائيل، في خطوة تهدف لتعويض نقص المياه الذي يعاني منه الأردن.
تصريحات وزير المياه والري التي جاءت لبرنامج "جلسة علنية" الذي يبث على قناة "المملكة"، عزا فيها تلك الخطوة إلى أن الكثير من الآبار موجودة في مناطق بعيدة، مضيفا: "ولو كانت قريبة من الشبكات لكنا استملكناها".
وأشار إلى أن هذه المياه غير مطابقة للمواصفات وهو ما يعني أنه لا يوجد مصدر مائي يمكن استغلاله إلا بعد إجازته من وزارة الصحة.
نهر الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
وزارة الري الأردنية: نسبة تخزين المياه متواضعة في معظم السدود
30 يناير, 09:13 GMT
واعتبر الوزير الأردني أن عملية ردم الآبار المخالفة تحتاج أولويات ووعي بالإضافة لتعاون من الجميع.
يشار إلى أنه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقّعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.
وأكد المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية أن "فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان"، كاشفا أن بلاده "من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا".

وحذّر من أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط، لافتا إلى أن "الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة الى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010".

وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما بعضا الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала