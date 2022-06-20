https://arabic.sputniknews.com/20220620/موزعو-الغاز-في-المغرب-يبدؤون-إضرابا-عن-العمل-احتجاجا-على-ارتفاع-أسعار-المحروقات-1063914583.html
موزعو الغاز في المغرب يبدؤون إضرابا عن العمل احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات
موزعو الغاز في المغرب يبدؤون إضرابا عن العمل احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات
أعلن موزعو الغاز في المغرب، اليوم الاثنين، عن إضراب عام ليومين احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T13:29+0000
2022-06-20T13:29+0000
2022-06-20T13:29+0000
اقتصاد
أخبار المغرب اليوم
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الرباط - سبوتنيك. أعلنت الجمعية المهنية لموزعي الغاز السائل بالجملة، في بيان، إنها ستخوض إضرابا شاملا ليومين قابلة للتمديد، "بسبب عدم اكتراث الحكومة لمناداتهم المتواصلة بإيجاد حل لهم ودعمهم لمواجهة غلاء المحروقات".وأضافت الجمعية أنه "على إثر الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب مؤخرا، وخاصة مادة الغازول (المازوت)، بدون أن ننسى الزيادات الأخرى التي تهم تحرك القطاع، من قطع الغيار والعجلات المطاطية وغيرها من التحملات التي صارت تثقل كاهل الموزع وخاصة أن ثمن الغاز مقنن".وتابع البيان انه بناء على ما سبق "عقدت الجمعية اجتماعا موسعا بمقرها الرئيسي بالدار البيضاء، حضره جميع رؤساء الفروع وممثليهم على الصعيد الوطني حيث تدارسوا هذا المشكل الذي سيؤدي بهم إلى الإفلاس، أمام انعدام الحلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، علما أنها راسلت جميع الجهات المعنية لكنها لم تجد حلولا آنية".وتثير أسعار الوقود غضبا واسعا في المغرب، بعدما سجلت عدة ارتفاعات متتالية في الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعر لتر البنزين 18 درهما (نحو 1.8 دولار)، بينما بلغ سعر الغازول 17 درهما (نحو 1.7 دولار).
https://arabic.sputniknews.com/20220316/خبير-المغرب-يعتزم-إطلاق-مشاريع-في-مجال-الغاز-المسال-والطاقة-المتجددة-بنحو-6-مليارات-دولار-1059961869.html
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سبوتنيك عربي
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اقتصاد, أخبار المغرب اليوم
موزعو الغاز في المغرب يبدؤون إضرابا عن العمل احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات
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أعلن موزعو الغاز في المغرب، اليوم الاثنين، عن إضراب عام ليومين احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.
الرباط - سبوتنيك. أعلنت الجمعية المهنية لموزعي الغاز السائل بالجملة، في بيان، إنها ستخوض إضرابا شاملا ليومين قابلة للتمديد، "بسبب عدم اكتراث الحكومة لمناداتهم المتواصلة بإيجاد حل لهم ودعمهم لمواجهة غلاء المحروقات
".
وأضافت الجمعية أنه "على إثر الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب مؤخرا، وخاصة مادة الغازول (المازوت)، بدون أن ننسى الزيادات الأخرى التي تهم تحرك القطاع، من قطع الغيار والعجلات المطاطية وغيرها من التحملات التي صارت تثقل كاهل الموزع وخاصة أن ثمن الغاز مقنن".
وتابع البيان انه بناء على ما سبق "عقدت الجمعية اجتماعا موسعا بمقرها الرئيسي بالدار البيضاء، حضره جميع رؤساء الفروع وممثليهم على الصعيد الوطني حيث تدارسوا هذا المشكل الذي سيؤدي بهم إلى الإفلاس، أمام انعدام الحلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، علما أنها راسلت جميع الجهات المعنية لكنها لم تجد حلولا آنية".
وتثير أسعار الوقود غضبا واسعا في المغرب، بعدما سجلت عدة ارتفاعات متتالية في الفترة الأخيرة
، حيث بلغ سعر لتر البنزين 18 درهما (نحو 1.8 دولار)، بينما بلغ سعر الغازول 17 درهما (نحو 1.7 دولار).