https://arabic.sputniknews.com/20220620/موسكو-تحذر-من-إطلاق-يدها-في-حل-مشكلة-كالينينغراد-1063897134.html
موسكو تحذر من "إطلاق يدها" في حل مشكلة كالينينغراد
موسكو تحذر من "إطلاق يدها" في حل مشكلة كالينينغراد
شدد مسؤول برلماني روسي على ضرورة أن يحل الاتحاد الأوروبي المشكلة المتعلقة بإعاقة نقل السلع إلى منطقة كالينينغراد وإلا ستحل روسيا المشكلة بنفسها. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T09:30+0000
2022-06-20T09:30+0000
2022-06-20T09:30+0000
روسيا
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ولا يمكن الوصول إلى كالينينغراد من الأقاليم الروسية الأخرى إلا عبر ليتوانيا. وعندما وافقت موسكو على خروج جمهورية ليتوانيا من اتحاد الجمهوريات السوفيتية لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، تم الاتفاق على عدم عرقلة حركة النقل بين كالينينغراد وسائر الأقاليم الروسية الأخرى.وأعلنت السلطات الليتوانية قبل أيام، أنها لا تسمح لهيئة السكك الحديدية الروسية بنقل ما حظر الاتحاد الأوروبي توريده لروسيا من سلع عبر الأراضي الليتوانية.وأعلن أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، عبر حسابه في تلغرام، أن روسيا ستزيل بنفسها العراقيل التي وضعتها ليتوانيا إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي هذا، مشيرا إلى أن روسيا ستتعامل إبان ذلك مع ليتوانيا باعتبارها بلدا لا ينتسب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وتتصرف من منطلق أن الاتحاد الأوروبي "أطلق يدها".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو تحذر من "إطلاق يدها" في حل مشكلة كالينينغراد
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شدد مسؤول برلماني روسي على ضرورة أن يحل الاتحاد الأوروبي المشكلة المتعلقة بإعاقة نقل السلع إلى منطقة كالينينغراد وإلا ستحل روسيا المشكلة بنفسها.
ولا يمكن الوصول إلى كالينينغراد من الأقاليم الروسية الأخرى إلا عبر ليتوانيا. وعندما وافقت موسكو على خروج جمهورية ليتوانيا من اتحاد الجمهوريات السوفيتية لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، تم الاتفاق على عدم عرقلة حركة النقل بين كالينينغراد وسائر الأقاليم الروسية الأخرى.
وأعلنت السلطات الليتوانية قبل أيام، أنها لا تسمح لهيئة السكك الحديدية الروسية بنقل ما حظر الاتحاد الأوروبي توريده لروسيا من سلع عبر الأراضي الليتوانية.
وأعلن
أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، عبر حسابه في تلغرام، أن روسيا ستزيل بنفسها العراقيل التي وضعتها ليتوانيا إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي هذا، مشيرا إلى أن روسيا ستتعامل إبان ذلك مع ليتوانيا باعتبارها بلدا لا ينتسب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وتتصرف من منطلق أن الاتحاد الأوروبي "أطلق يدها".