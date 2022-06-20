https://arabic.sputniknews.com/20220620/موسيماني-يرد-على-حسن-شحاتة--أنت-سبب-عملي-في-مصر-1063938651.html
موسيماني يرد على حسن شحاتة: أنت سبب عملي في مصر
موسيماني يرد على حسن شحاتة: أنت سبب عملي في مصر
علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، على تصريحات حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، التي أثنى فيها عليه. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
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وقال موسيماني، عبر صفحته الرسمية على تويتر، "حسن شحاتة المدرب الأسطوري الذي غزا كأس أمم أفريقيا، أنت أحد الأسباب التي دفعتني للقدوم إلى مصر والنادي الأهلي، لقد أمضينا عدة أيام معًا في المغرب خلال دورة المدربين، ظللت تقنعني بالمجيء إلى مصر والعمل فيها، كان شرف لي الاستماع إليك بعد مشوارك الطويل ورحلتك الرائعة في قارة أفريقيا".وكان حسن شحاتة قال في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد" المصرية: "موسيماني واحد من أفضل المدربين في قارة أفريقيا، لقد قدم عملاً رائعًا مع نادي الأهلي"، مضيفا: "كان معي في دورة تدريبية في المغرب قبل بضعة أعوام، كنتُ أنا المصري الوحيد، وكان هو الوحيد من جنوب إفريقيا".يشار إلى أن موسيماني قد واجه حسن شحاتة كمدرب مرتين، خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، أثناء مباراتي مصر وجنوب أفريقيا، وحينها خسر الفراعنة في المباراة الأولى، وسيطر التعادل على نتيجة المباراة الثانية.والأسبوع الماضي أعلن النادي "الأهلي" المصري لكرة القدم، فسخ التعاقد مع مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي، وتكليف مساعده المصري سامي قمصان، بقيادة الفريق مؤقتا.وذكر النادي في بيان على موقعه الرسمي أن مجلس الإدارة كان يرغب في استمرار المدير الفني نظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق خلال الفترة الماضية، لكن موسيماني هو الذي طلب الرحيل.وأشار النادي إلى أنه "جرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين".يأتي ذلك عقب حالة من الاستياء داخل مجلس إدارة النادي الأهلي وبين جماهيره، إثر تصريحات اعتبرها كثيرون مستفزة وغير مقبولة، تطرق فيها الجنوب أفريقي إلى سوء مستوى اللاعبين، وأبدى فيها عدم رضاه عن المعاملة التي يُعامل بها عندما يخسر.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, نادي الأهلي
موسيماني يرد على حسن شحاتة: أنت سبب عملي في مصر
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علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، على تصريحات حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، التي أثنى فيها عليه.
وقال موسيماني، عبر صفحته الرسمية على تويتر، "حسن شحاتة المدرب الأسطوري الذي غزا كأس أمم أفريقيا، أنت أحد الأسباب التي دفعتني للقدوم إلى مصر والنادي الأهلي، لقد أمضينا عدة أيام معًا في المغرب خلال دورة المدربين، ظللت تقنعني بالمجيء إلى مصر والعمل فيها، كان شرف لي الاستماع إليك بعد مشوارك الطويل ورحلتك الرائعة في قارة أفريقيا".
وكان حسن شحاتة قال في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد" المصرية: "موسيماني واحد من أفضل المدربين في قارة أفريقيا، لقد قدم عملاً رائعًا مع نادي الأهلي"، مضيفا: "كان معي في دورة تدريبية في المغرب قبل بضعة أعوام، كنتُ أنا المصري الوحيد، وكان هو الوحيد من جنوب إفريقيا".
يشار إلى أن موسيماني قد واجه حسن شحاتة كمدرب مرتين، خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، أثناء مباراتي مصر وجنوب أفريقيا، وحينها خسر الفراعنة في المباراة الأولى، وسيطر التعادل على نتيجة المباراة الثانية.
والأسبوع الماضي أعلن النادي "الأهلي" المصري لكرة القدم، فسخ التعاقد
مع مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي، وتكليف مساعده المصري سامي قمصان، بقيادة الفريق مؤقتا.
وذكر النادي في بيان على موقعه الرسمي
أن مجلس الإدارة كان يرغب في استمرار المدير الفني نظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق خلال الفترة الماضية، لكن موسيماني هو الذي طلب الرحيل.
وأشار النادي إلى أنه "جرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين".
يأتي ذلك عقب حالة من الاستياء داخل مجلس إدارة النادي الأهلي وبين جماهيره، إثر تصريحات اعتبرها كثيرون مستفزة وغير مقبولة، تطرق فيها الجنوب أفريقي إلى سوء مستوى اللاعبين، وأبدى فيها عدم رضاه عن المعاملة التي يُعامل بها عندما يخسر.