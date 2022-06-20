عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/ميشوستين-حرب-اقتصادية-حقيقية-تشن-ضد-روسيا-وبيلاروسيا-1063918323.html
ميشوستين: حرب اقتصادية حقيقية تشن ضد روسيا وبيلاروسيا
ميشوستين: حرب اقتصادية حقيقية تشن ضد روسيا وبيلاروسيا
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم، إن حربا اقتصادية حقيقية تشن ضد روسيا وبيلاروسيا، معربا عن ثقته في أن الدولتين ستواجهان هذا الضغط غير المسبوق... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:29+0000
2022-06-20T14:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
بيلاروس
ميخائيل ميشوستين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050203099_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_421f071e514262c49aaffa03afcbfee5.jpg
وشكر ميشوستين خلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، مينسك على موقفها البناء بشأن الوضع حول أوكرانيا قائلا "إننا نقاوم بشكل مشترك ضغوط العقوبات غير المسبوقة من الدول غير الصديقة، والتي يمكن مقارنتها بالحرب الاقتصادية الشاملة. وهدفها هو عزل روسيا وبيلاروسيا عن النظام المالي الدولي، وإبطاء التنمية الاقتصادية، وتقويض السيادة التكنولوجية لدولنا".وأعرب ميشوستين عن ثقته في مقاومة الضغوط قائلا "سنقاوم هذا الضغط ونتيجة لذلك سنصبح أقوى، وسنتمكن معا من التغلب على تداعيات العقوبات الغربية، بما في ذلك من خلال تعميق الاندماج في دولة الاتحاد، وإطلاق المشاريع المشتركة وتطوير سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية، واستبدال الواردات".من جانبه أشار غولوفتشينكو على أن "الوضع الحالي يفرض ضرورة التحرك بسرعة والحسم العسكري، واتخاذ القرارات المناسبة".وكان الاتحاد الأوروبي، وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، قد فرض 6 حزم من العقوبات على روسيا.من جهتها، أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يناقشون-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1063901956.html
بيلاروس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050203099_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b96e66838df9f55f4f70247ca5ce99fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, بيلاروس, ميخائيل ميشوستين

ميشوستين: حرب اقتصادية حقيقية تشن ضد روسيا وبيلاروسيا

14:29 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم، إن حربا اقتصادية حقيقية تشن ضد روسيا وبيلاروسيا، معربا عن ثقته في أن الدولتين ستواجهان هذا الضغط غير المسبوق من خلال الجهود المشتركة.
وشكر ميشوستين خلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، مينسك على موقفها البناء بشأن الوضع حول أوكرانيا قائلا "إننا نقاوم بشكل مشترك ضغوط العقوبات غير المسبوقة من الدول غير الصديقة، والتي يمكن مقارنتها بالحرب الاقتصادية الشاملة. وهدفها هو عزل روسيا وبيلاروسيا عن النظام المالي الدولي، وإبطاء التنمية الاقتصادية، وتقويض السيادة التكنولوجية لدولنا".
وأعرب ميشوستين عن ثقته في مقاومة الضغوط قائلا "سنقاوم هذا الضغط ونتيجة لذلك سنصبح أقوى، وسنتمكن معا من التغلب على تداعيات العقوبات الغربية، بما في ذلك من خلال تعميق الاندماج في دولة الاتحاد، وإطلاق المشاريع المشتركة وتطوير سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية، واستبدال الواردات".
من جانبه أشار غولوفتشينكو على أن "الوضع الحالي يفرض ضرورة التحرك بسرعة والحسم العسكري، واتخاذ القرارات المناسبة".
وكان الاتحاد الأوروبي، وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، قد فرض 6 حزم من العقوبات على روسيا.
من جهتها، أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
10:38 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала