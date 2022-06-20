https://arabic.sputniknews.com/20220620/ميشوستين-حرب-اقتصادية-حقيقية-تشن-ضد-روسيا-وبيلاروسيا-1063918323.html
ميشوستين: حرب اقتصادية حقيقية تشن ضد روسيا وبيلاروسيا
ميشوستين: حرب اقتصادية حقيقية تشن ضد روسيا وبيلاروسيا
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم، إن حربا اقتصادية حقيقية تشن ضد روسيا وبيلاروسيا، معربا عن ثقته في أن الدولتين ستواجهان هذا الضغط غير المسبوق... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:29+0000
2022-06-20T14:29+0000
2022-06-20T14:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
بيلاروس
ميخائيل ميشوستين
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وشكر ميشوستين خلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، مينسك على موقفها البناء بشأن الوضع حول أوكرانيا قائلا "إننا نقاوم بشكل مشترك ضغوط العقوبات غير المسبوقة من الدول غير الصديقة، والتي يمكن مقارنتها بالحرب الاقتصادية الشاملة. وهدفها هو عزل روسيا وبيلاروسيا عن النظام المالي الدولي، وإبطاء التنمية الاقتصادية، وتقويض السيادة التكنولوجية لدولنا".وأعرب ميشوستين عن ثقته في مقاومة الضغوط قائلا "سنقاوم هذا الضغط ونتيجة لذلك سنصبح أقوى، وسنتمكن معا من التغلب على تداعيات العقوبات الغربية، بما في ذلك من خلال تعميق الاندماج في دولة الاتحاد، وإطلاق المشاريع المشتركة وتطوير سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية، واستبدال الواردات".من جانبه أشار غولوفتشينكو على أن "الوضع الحالي يفرض ضرورة التحرك بسرعة والحسم العسكري، واتخاذ القرارات المناسبة".وكان الاتحاد الأوروبي، وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، قد فرض 6 حزم من العقوبات على روسيا.من جهتها، أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يناقشون-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1063901956.html
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روسيا, بيلاروس, ميخائيل ميشوستين
ميشوستين: حرب اقتصادية حقيقية تشن ضد روسيا وبيلاروسيا
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم، إن حربا اقتصادية حقيقية تشن ضد روسيا وبيلاروسيا، معربا عن ثقته في أن الدولتين ستواجهان هذا الضغط غير المسبوق من خلال الجهود المشتركة.
وشكر ميشوستين خلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، مينسك على موقفها البناء بشأن الوضع حول أوكرانيا قائلا "إننا نقاوم بشكل مشترك ضغوط العقوبات غير المسبوقة من الدول غير الصديقة
، والتي يمكن مقارنتها بالحرب الاقتصادية الشاملة. وهدفها هو عزل روسيا وبيلاروسيا عن النظام المالي الدولي، وإبطاء التنمية الاقتصادية، وتقويض السيادة التكنولوجية لدولنا".
وأعرب ميشوستين عن ثقته في مقاومة الضغوط قائلا "سنقاوم هذا الضغط ونتيجة لذلك سنصبح أقوى، وسنتمكن معا من التغلب على تداعيات العقوبات الغربية، بما في ذلك من خلال تعميق الاندماج في دولة الاتحاد، وإطلاق المشاريع المشتركة وتطوير سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية، واستبدال الواردات".
من جانبه أشار غولوفتشينكو على أن "الوضع الحالي يفرض ضرورة التحرك بسرعة والحسم العسكري، واتخاذ القرارات المناسبة".
وكان الاتحاد الأوروبي، وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، قد فرض 6 حزم من العقوبات على روسيا.
من جهتها، أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.