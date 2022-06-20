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مينسك تستأنف أنشطة التحقق في مجال تحديد الأسلحة
مينسك تستأنف أنشطة التحقق في مجال تحديد الأسلحة
أبلغت بيلاروسيا دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها ستستأنف أنشطة التحقق في إطار معاهدات الحد من الأسلحة اعتبارا من 20 يونيو/حزيران، حسبما ذكرت الخدمة... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T07:51+0000
2022-06-20T07:51+0000
العالم
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وجاء في بيان الوزارة: "منذ 20 يونيو، تستأنف جمهورية بيلاروسيا أنشطة التحقق في إطار المعاهدات الدولية القائمة في مجال الحد من انتشار الأسلحة. واليوم، تم إرسال إخطارات باستئنافها إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".يشار إلى أن "القرارات المتعلقة بتوفير أنشطة التفتيش الأجنبية على أراضي جمهورية بيلاروسيا سيتم تنفيذها على أساس التكافؤ".أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ضرورة الرد على رغبة بولندا في الحصول على الأجزاء الغربية من أوكرانيا.وقال لوكاشينكو خلال محادثة مع موظفي شركة "Belshina OJSC" لصناعة العجلات في مدينة بوربيسك، اليوم الجمعة: "سيتعين علينا الرد هنا. لأننا لا نستطيع السماح للبولنديين بتطويقنا على الإطلاق. هذا خيار خطير. وقلت ذات مرة: سيسأل الأوكرانيون أيضا نحن مع الروس، حتى نساعدهم في الحفاظ على سلامتهم. حتى لا ينقطعوا"، وفق وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/لوكاشينكو-حول-وجهة-نظر-بولندا-بشأن-غرب-أوكرانيا-هنا-يجب-أن-نرد-1063769072.html
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العالم

مينسك تستأنف أنشطة التحقق في مجال تحديد الأسلحة

07:51 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أبلغت بيلاروسيا دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها ستستأنف أنشطة التحقق في إطار معاهدات الحد من الأسلحة اعتبارا من 20 يونيو/حزيران، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين.
وجاء في بيان الوزارة: "منذ 20 يونيو، تستأنف جمهورية بيلاروسيا أنشطة التحقق في إطار المعاهدات الدولية القائمة في مجال الحد من انتشار الأسلحة. واليوم، تم إرسال إخطارات باستئنافها إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
يشار إلى أن "القرارات المتعلقة بتوفير أنشطة التفتيش الأجنبية على أراضي جمهورية بيلاروسيا سيتم تنفيذها على أساس التكافؤ".
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ضرورة الرد على رغبة بولندا في الحصول على الأجزاء الغربية من أوكرانيا.
وقال لوكاشينكو خلال محادثة مع موظفي شركة "Belshina OJSC" لصناعة العجلات في مدينة بوربيسك، اليوم الجمعة: "سيتعين علينا الرد هنا. لأننا لا نستطيع السماح للبولنديين بتطويقنا على الإطلاق. هذا خيار خطير. وقلت ذات مرة: سيسأل الأوكرانيون أيضا نحن مع الروس، حتى نساعدهم في الحفاظ على سلامتهم. حتى لا ينقطعوا"، وفق وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا".
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