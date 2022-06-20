https://arabic.sputniknews.com/20220620/مينسك-تستأنف-أنشطة-التحقق-في-مجال-تحديد-الأسلحة-1063892636.html
مينسك تستأنف أنشطة التحقق في مجال تحديد الأسلحة
مينسك تستأنف أنشطة التحقق في مجال تحديد الأسلحة
أبلغت بيلاروسيا دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها ستستأنف أنشطة التحقق في إطار معاهدات الحد من الأسلحة اعتبارا من 20 يونيو/حزيران، حسبما ذكرت الخدمة... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T07:51+0000
2022-06-20T07:51+0000
2022-06-20T07:51+0000
العالم
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وجاء في بيان الوزارة: "منذ 20 يونيو، تستأنف جمهورية بيلاروسيا أنشطة التحقق في إطار المعاهدات الدولية القائمة في مجال الحد من انتشار الأسلحة. واليوم، تم إرسال إخطارات باستئنافها إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".يشار إلى أن "القرارات المتعلقة بتوفير أنشطة التفتيش الأجنبية على أراضي جمهورية بيلاروسيا سيتم تنفيذها على أساس التكافؤ".أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ضرورة الرد على رغبة بولندا في الحصول على الأجزاء الغربية من أوكرانيا.وقال لوكاشينكو خلال محادثة مع موظفي شركة "Belshina OJSC" لصناعة العجلات في مدينة بوربيسك، اليوم الجمعة: "سيتعين علينا الرد هنا. لأننا لا نستطيع السماح للبولنديين بتطويقنا على الإطلاق. هذا خيار خطير. وقلت ذات مرة: سيسأل الأوكرانيون أيضا نحن مع الروس، حتى نساعدهم في الحفاظ على سلامتهم. حتى لا ينقطعوا"، وفق وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/لوكاشينكو-حول-وجهة-نظر-بولندا-بشأن-غرب-أوكرانيا-هنا-يجب-أن-نرد-1063769072.html
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العالم
مينسك تستأنف أنشطة التحقق في مجال تحديد الأسلحة
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أبلغت بيلاروسيا دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها ستستأنف أنشطة التحقق في إطار معاهدات الحد من الأسلحة اعتبارا من 20 يونيو/حزيران، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين.
وجاء في بيان الوزارة: "منذ 20 يونيو، تستأنف جمهورية بيلاروسيا أنشطة التحقق في إطار المعاهدات الدولية القائمة في مجال الحد من انتشار الأسلحة. واليوم، تم إرسال إخطارات باستئنافها إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
يشار إلى أن "القرارات المتعلقة بتوفير أنشطة التفتيش الأجنبية على أراضي جمهورية بيلاروسيا سيتم تنفيذها على أساس التكافؤ".
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ضرورة الرد على رغبة بولندا في الحصول على الأجزاء الغربية من أوكرانيا.
وقال لوكاشينكو خلال محادثة مع موظفي شركة "Belshina OJSC" لصناعة العجلات في مدينة بوربيسك، اليوم الجمعة: "سيتعين علينا الرد هنا. لأننا لا نستطيع السماح للبولنديين بتطويقنا على الإطلاق. هذا خيار خطير. وقلت ذات مرة: سيسأل الأوكرانيون أيضا نحن مع الروس، حتى نساعدهم في الحفاظ على سلامتهم. حتى لا ينقطعوا"، وفق وكالة الأنباء
البيلاروسية "بلتا".