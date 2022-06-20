https://arabic.sputniknews.com/20220620/مينسك-تنتظر-رد-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-على-استئناف-أنشطة-التحقق-حول-الحد-من-التسلح-1063907373.html
مينسك تنتظر رد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على استئناف أنشطة التحقق بشأن الحد من التسلح
مينسك تنتظر رد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على استئناف أنشطة التحقق بشأن الحد من التسلح
قال نائب وزير الدفاع في بيلاروسيا لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، إن مينسك تنتظر رد دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على استئناف أنشطة التحقق... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T11:51+0000
2022-06-20T11:51+0000
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العالم
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وأضاف: "اليوم، تم إرسال إخطارات حول استئناف أنشطة التحقق إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. آمل أن يكون هذا بمثابة إشارة لشركائنا حول انفتاحنا وشفافيتنا".أبلغت بيلاروسيا دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها ستستأنف أنشطة التحقق في إطار معاهدات الحد من الأسلحة اعتبارا من 20 يونيو/حزيران، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين.وجاء في بيان الوزارة: "منذ 20 يونيو، تستأنف جمهورية بيلاروسيا أنشطة التحقق في إطار المعاهدات الدولية القائمة في مجال الحد من انتشار الأسلحة. واليوم، تم إرسال إخطارات باستئنافها إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".يشار إلى أن "القرارات المتعلقة بتوفير أنشطة التفتيش الأجنبية على أراضي جمهورية بيلاروسيا سيتم تنفيذها على أساس التكافؤ".أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، ضرورة الرد على رغبة بولندا في الحصول على الأجزاء الغربية من أوكرانيا.وقال لوكاشينكو خلال محادثة مع موظفي شركة "Belshina OJSC" لصناعة العجلات في مدينة بوربيسك، يوم الجمعة الماضي: "سيتعين علينا الرد هنا. لأننا لا نستطيع السماح للبولنديين بتطويقنا على الإطلاق. هذا خيار خطير. وقلت ذات مرة: سيسأل الأوكرانيون أيضا نحن مع الروس، حتى نساعدهم في الحفاظ على سلامتهم. حتى لا ينقطعوا"، وفق وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/مينسك-تستأنف-أنشطة-التحقق-في-مجال-تحديد-الأسلحة-1063892636.html
https://arabic.sputniknews.com/20220617/لوكاشينكو-حول-وجهة-نظر-بولندا-بشأن-غرب-أوكرانيا-هنا-يجب-أن-نرد-1063769072.html
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العالم
مينسك تنتظر رد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على استئناف أنشطة التحقق بشأن الحد من التسلح
11:51 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 20.06.2022) تابعنا عبر
قال نائب وزير الدفاع في بيلاروسيا لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، إن مينسك تنتظر رد دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على استئناف أنشطة التحقق في مجال الحد من التسلح، مؤكدا أنه في غياب ردهم سوف تتخذ التدابير المناسبة.
وأضاف: "اليوم، تم إرسال إخطارات حول استئناف أنشطة التحقق إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. آمل أن يكون هذا بمثابة إشارة لشركائنا حول انفتاحنا وشفافيتنا".
أبلغت بيلاروسيا دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها ستستأنف أنشطة التحقق في إطار معاهدات الحد من الأسلحة اعتبارا من 20 يونيو/حزيران، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين.
وجاء في بيان الوزارة: "منذ 20 يونيو، تستأنف جمهورية بيلاروسيا أنشطة التحقق في إطار المعاهدات الدولية القائمة في مجال الحد من انتشار الأسلحة. واليوم، تم إرسال إخطارات باستئنافها إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
يشار إلى أن "القرارات المتعلقة بتوفير أنشطة التفتيش الأجنبية على أراضي جمهورية بيلاروسيا سيتم تنفيذها على أساس التكافؤ".
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، ضرورة الرد على رغبة بولندا في الحصول على الأجزاء الغربية من أوكرانيا.
وقال لوكاشينكو خلال محادثة مع موظفي شركة "Belshina OJSC" لصناعة العجلات في مدينة بوربيسك، يوم الجمعة الماضي: "سيتعين علينا الرد هنا. لأننا لا نستطيع السماح للبولنديين بتطويقنا على الإطلاق. هذا خيار خطير. وقلت ذات مرة: سيسأل الأوكرانيون أيضا نحن مع الروس، حتى نساعدهم في الحفاظ على سلامتهم. حتى لا ينقطعوا"، وفق وكالة الأنباء
البيلاروسية "بلتا".