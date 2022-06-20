عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220620/مينسك-تنتظر-رد-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-على-استئناف-أنشطة-التحقق-حول-الحد-من-التسلح-1063907373.html
مينسك تنتظر رد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على استئناف أنشطة التحقق بشأن الحد من التسلح
مينسك تنتظر رد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على استئناف أنشطة التحقق بشأن الحد من التسلح
قال نائب وزير الدفاع في بيلاروسيا لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، إن مينسك تنتظر رد دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على استئناف أنشطة التحقق... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T11:51+0000
2022-06-20T11:55+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101449/43/1014494306_0:618:1445:1431_1920x0_80_0_0_f54b882b034d2f1e98fff3cfc08ec68e.jpg
وأضاف: "اليوم، تم إرسال إخطارات حول استئناف أنشطة التحقق إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. آمل أن يكون هذا بمثابة إشارة لشركائنا حول انفتاحنا وشفافيتنا".أبلغت بيلاروسيا دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها ستستأنف أنشطة التحقق في إطار معاهدات الحد من الأسلحة اعتبارا من 20 يونيو/حزيران، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين.وجاء في بيان الوزارة: "منذ 20 يونيو، تستأنف جمهورية بيلاروسيا أنشطة التحقق في إطار المعاهدات الدولية القائمة في مجال الحد من انتشار الأسلحة. واليوم، تم إرسال إخطارات باستئنافها إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".يشار إلى أن "القرارات المتعلقة بتوفير أنشطة التفتيش الأجنبية على أراضي جمهورية بيلاروسيا سيتم تنفيذها على أساس التكافؤ".أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، ضرورة الرد على رغبة بولندا في الحصول على الأجزاء الغربية من أوكرانيا.وقال لوكاشينكو خلال محادثة مع موظفي شركة "Belshina OJSC" لصناعة العجلات في مدينة بوربيسك، يوم الجمعة الماضي: "سيتعين علينا الرد هنا. لأننا لا نستطيع السماح للبولنديين بتطويقنا على الإطلاق. هذا خيار خطير. وقلت ذات مرة: سيسأل الأوكرانيون أيضا نحن مع الروس، حتى نساعدهم في الحفاظ على سلامتهم. حتى لا ينقطعوا"، وفق وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/مينسك-تستأنف-أنشطة-التحقق-في-مجال-تحديد-الأسلحة-1063892636.html
https://arabic.sputniknews.com/20220617/لوكاشينكو-حول-وجهة-نظر-بولندا-بشأن-غرب-أوكرانيا-هنا-يجب-أن-نرد-1063769072.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101449/43/1014494306_0:483:1445:1567_1920x0_80_0_0_e5327e9b9de4c6da1e42a194d9cc6099.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

مينسك تنتظر رد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على استئناف أنشطة التحقق بشأن الحد من التسلح

11:51 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 20.06.2022)
© Sputnik . Андрей Александров / الذهاب إلى بنك الصورالجيش البيلاروسي
الجيش البيلاروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Андрей Александров
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال نائب وزير الدفاع في بيلاروسيا لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، إن مينسك تنتظر رد دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على استئناف أنشطة التحقق في مجال الحد من التسلح، مؤكدا أنه في غياب ردهم سوف تتخذ التدابير المناسبة.
وأضاف: "اليوم، تم إرسال إخطارات حول استئناف أنشطة التحقق إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. آمل أن يكون هذا بمثابة إشارة لشركائنا حول انفتاحنا وشفافيتنا".
أبلغت بيلاروسيا دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها ستستأنف أنشطة التحقق في إطار معاهدات الحد من الأسلحة اعتبارا من 20 يونيو/حزيران، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين.
وجاء في بيان الوزارة: "منذ 20 يونيو، تستأنف جمهورية بيلاروسيا أنشطة التحقق في إطار المعاهدات الدولية القائمة في مجال الحد من انتشار الأسلحة. واليوم، تم إرسال إخطارات باستئنافها إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
مينسك تستأنف أنشطة التحقق في مجال تحديد الأسلحة
07:51 GMT
يشار إلى أن "القرارات المتعلقة بتوفير أنشطة التفتيش الأجنبية على أراضي جمهورية بيلاروسيا سيتم تنفيذها على أساس التكافؤ".
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، ضرورة الرد على رغبة بولندا في الحصول على الأجزاء الغربية من أوكرانيا.
وقال لوكاشينكو خلال محادثة مع موظفي شركة "Belshina OJSC" لصناعة العجلات في مدينة بوربيسك، يوم الجمعة الماضي: "سيتعين علينا الرد هنا. لأننا لا نستطيع السماح للبولنديين بتطويقنا على الإطلاق. هذا خيار خطير. وقلت ذات مرة: سيسأل الأوكرانيون أيضا نحن مع الروس، حتى نساعدهم في الحفاظ على سلامتهم. حتى لا ينقطعوا"، وفق وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لوكاشينكو حول وجهة نظر بولندا بشأن غرب أوكرانيا: هنا يجب أن نرد
17 يونيو, 12:22 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала