https://arabic.sputniknews.com/20220620/نجيب-ساويرس-يوجه-لوما-شديدا-لحسن-شحاتة-بسبب-محمد-صلاح-عيب-يا-كابتن-1063914411.html

نجيب ساويرس يوجه لوما شديدا لحسن شحاتة بسبب محمد صلاح: عيب يا كابتن

نجيب ساويرس يوجه لوما شديدا لحسن شحاتة بسبب محمد صلاح: عيب يا كابتن

وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، اليوم الاثنين، لوما شديدا للمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر حسن شحاتة بعد انتقاد الأخير للنجم العالمي محمد صلاح. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T13:30+0000

2022-06-20T13:30+0000

2022-06-20T13:30+0000

مصر

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وقال ساويرس في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "سقطة كبيرة لحسن شحاته… محمد صلاح لم يتأخر يوما عن بلده وهو إنسان خير وملتزم وفخر لكل المصريين".واختتم ساويرس تغريدته مخاطبا شحاتة قائلا: "عيب يا كابتن شحاته كلامك غير مقبول".ومساء أمس، قال حسن شحاتة إن "محمد صلاح نجم من نجوم العالم، وكل ما فعله يعطيه الحق بأن يكون نجم النجوم".وأضاف في تصريحاته لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "من الناحية الفنية أرى أن محمد صلاح لم يقدم شيئا حتى الآن مع منتخب مصر، فهو نجم من نجوم العالم ولابد حين يأتي مع منتخب بلاده يجب أن يقدم أفضل من ذلك بكثير".واعتبر شحاته والذي درب منتخب الفراعنة في الفترة من 2004 إلى 2011 وتوج معه ببطولة كأس أمم أفريقيا 3 مرات على التوالي في 2006 و2008 و2010، أن صلاح لم يكن موجودا في الصورة بشكل جيد في مباريات كثيرة مع منتخب مصر.وختم تصريحاته بالقول: "منتخب مصر كان يلعب بطريقة تجعل محمد صلاح دائما تحت ضغط من أكثر من لاعب، فحين كان يستلم الكرة تجد 3 لاعبين محيطين به، فكان لابد من تغيير الطريقة واستخدام أسلوب أخر لتفادي هذا الأمر".ويعيش المنتخب المصري لكرة القدم أزمة كبيرة، في ظل إخفاقات متتالية، من الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 إلى الخسارة مؤخرا أمام منتخب إثيوبيا المصنف 140 على العالم، بهدفين دون رد، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

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