https://arabic.sputniknews.com/20220620/نور-سلطان-وطهران-تتفقان-على-عبور-القمح-الكازاخستاني-عبر-إيران-1063889564.html

نور سلطان وطهران تتفقان على عبور القمح الكازاخستاني عبر إيران

نور سلطان وطهران تتفقان على عبور القمح الكازاخستاني عبر إيران

اتفقت كازاخستان وإيران على التعاون في مجال التجارة وعبور المنتجات الزراعية، بما في ذلك النقل الحر للقمح الكازاخستاني عبر إيران، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T06:31+0000

2022-06-20T06:31+0000

2022-06-20T06:31+0000

العالم

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قام رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بزيارة رسمية إلى إيران في 19 يونيو/حزيران.وجاء في البيان الصحفي للوزارة بعد الزيارة: "أحد أهم نتائج المفاوضات بين رئيسي البلدين كان توقيع مذكرة حول التعاون الكازاخستاني الإيراني في التجارة وعبور المنتجات الزراعية".ووفقا للتقرير، تم التوقيع على الوثائق من الجانب الكازاخستاني من قبل وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية كيربيك أوسكنباييف ووزير الزراعة ييربول كاراشوكييف.وتابع البيان: "وفقا للمذكرة، ستضمن إيران العبور الحر للقمح الكازاخستاني والسلع الزراعية الأخرى عبر أراضيها، دون رسوم إضافية. سيشجع الطرفان استيراد القمح المنتج في كازاخستان إلى إيران في إطار عمليات المقايضة، وفي المقابل "تتعهد كازاخستان أيضا بدعم السلع الزراعية الإيرانية".

https://arabic.sputniknews.com/20220611/وزير-الفلاحة-التونسي-يستبعد-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي-من-القمح-هذا-الموسم-1063430351.html

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العالم