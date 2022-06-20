https://arabic.sputniknews.com/20220620/هولندا-تسمح-بتشغيل-محطات-الطاقة-بالوقود-الأحفوري-تفاديا-لتفاقم-أزمة-الغاز-1063931491.html

هولندا تسمح بتشغيل محطات الطاقة بالوقود الأحفوري تفاديا لتفاقم أزمة الغاز

هولندا تسمح بتشغيل محطات الطاقة بالوقود الأحفوري تفاديا لتفاقم أزمة الغاز

أعلن وزير المناخ والطاقة الهولندي، روب يتين، اليوم الإثنين، عن تفعيل خطة للطوارئ كإجراء احترازي لتشغيل محطات الطاقة بالفحم، مشيراً إلى أن هولندا لا تعاني من... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T17:49+0000

2022-06-20T17:49+0000

2022-06-20T17:49+0000

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حكومة هولندا

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أمستردام - سبوتنيك. وجاء في خبر صحفي اليوم، على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية" آ دي "، أنه "بسبب الحرب في أوكرانيا، أعلن وزير الطاقة والمناخ روب يتين، عن تبني إجراءات طوارئ ضرورية حتى عام 2024، إذ من الممكن استئناف تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في هولندا بالعمل بأقصى سرعة مرة أخرى."وأكد روب يتين، أن هولندا، "لا تعاني من نقص حاد حتى الآن في مخزونات الغاز، لكننا نرى أن عددًا أكبر وأكبر من البلدان تتعرض للضغط. لذلك من غير المؤكد وبشكل متزايد ما إذا كان بإمكاننا ملء مخازننا بما يكفي. وهذا يقلقنا".مضيفا "روسيا باتت، موردًا غير موثوق به للطاقة. ومن الواضح أن روسيا تستخدم الطاقة للضغط، وهولندا تفضل عدم استثمار يورو واحد لدعم العدوان الروسي".وأكد وزير الطاقة والمناخ أن هولندا لن تطبق خيار تفعيل محطات الفحم إلا إذا كان،" الوضع سيء للغاية، مثل، نفاذ الغاز في المستشفيات. "يذكر أن خطة الأزمة الهولندية جاءت في أعقاب إعلانات مماثلة من ألمانيا، حيث ستعمل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بشكل أسرع من أجل رفع مخزون الغاز إلى المستوى القياسي في الشتاء، وذلك على خلفية إعلان شركة الغاز الروسية غازبروم خلال الأشهر الماضية، عن عزمها خفض توريد الغاز إلى دول أوروبية منها هولندا وألمانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211105/الولايات-المتحدة-أزمة-الطاقة-الحالية-تؤكد-حاجة-العالم-للابتعاد-عن-الوقود-الأحفوري-1050632357.html

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