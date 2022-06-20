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وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تنشر صورة مع الأمير تركي الفيصل
وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تنشر صورة مع الأمير تركي الفيصل
نشرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، صورة تجمعها برئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأسبق تركي الفيصل، في عاصمة أذربيجان، باكو، مساء الأحد. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T10:08+0000
2022-06-20T10:08+0000
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جاء ذلك قبل الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إسرائيل والسعودية، الشهر المقبل.وعبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" نشرت وزيرة الخارجية صورتها وعلقت عليها بعبارة: "مع صاحب السمو الأمير تركي الفيصل آل سعود".وأضافت وزيرة الخارجية الإسرائيلية: "أتطلع قدما لزيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل والسعودية".وكشفت ليفني أن الصورة التي جمعتها بالأمير تركي الفيصل التقطت في مؤتمر "نزامي كانجافي" في باكو.ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل في 13 يوليو/تموز المقبل قبل أن يتجه من إسرائيل إلى السعودية، حيث يلتقي عددا من قادة دول مجلس التعاون الخليجي وزعماء مصر والأردن ورئيس وزراء العراق.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم

وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تنشر صورة مع الأمير تركي الفيصل

10:08 GMT 20.06.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliرئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل
رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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نشرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، صورة تجمعها برئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأسبق تركي الفيصل، في عاصمة أذربيجان، باكو، مساء الأحد.
جاء ذلك قبل الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إسرائيل والسعودية، الشهر المقبل.
وعبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" نشرت وزيرة الخارجية صورتها وعلقت عليها بعبارة: "مع صاحب السمو الأمير تركي الفيصل آل سعود".
وأضافت وزيرة الخارجية الإسرائيلية: "أتطلع قدما لزيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل والسعودية".
وكشفت ليفني أن الصورة التي جمعتها بالأمير تركي الفيصل التقطت في مؤتمر "نزامي كانجافي" في باكو.
ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل في 13 يوليو/تموز المقبل قبل أن يتجه من إسرائيل إلى السعودية، حيث يلتقي عددا من قادة دول مجلس التعاون الخليجي وزعماء مصر والأردن ورئيس وزراء العراق.
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