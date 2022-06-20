https://arabic.sputniknews.com/20220620/وفد-مصري-يزور-إسرائيل-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-بين-البلدين-1063897709.html
وفد مصري يزور إسرائيل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
وفد مصري يزور إسرائيل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
وصل إلى إسرائيل وفد مصري من 12 شخصية، يمثلون أصحاب مصانع ورجال أعمال؛ وذلك في إطار اتفاقية "كويز"، بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T09:42+0000
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القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في بيان: "لأول مرة منذ حوالي عقد من الزمن، سيزور أعضاء الوفد المصري مصانع، ويلتقون بشركات ورجال أعمال في إسرائيل".من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيباي: "الشراكة بين مصر وإسرائيل، في المجالات الاقتصادية، تعمل على تقوية العلاقات التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في منطقتنا. أرحب بزيارة الوفد المصري، التي ستسهم في دفع المصالح المشتركة".وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار قد كشفت، يوم الأربعاء، خلال كلمة في منتدى شرق المتوسط في القاهرة، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع القاهرة تسمح بتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر.وقالت إلهرار: "مصر وإسرائيل التزمتا بتبادل الغاز مع أوروبا لمواجهة أزمة الطاقة العالمية"، متابعة: "توقيع هذا الاتفاق مع مصر يؤكد أننا نمضي في طريق جديد من الشراكة".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/إسرائيل-تصاعد-القدرة-العسكرية-في-غزة-يتباطأ-بفضل-التعاون-مع-مصر-وأمريكا-1063853284.html
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العالم العربي, مصر, اسرائيل
وفد مصري يزور إسرائيل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
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وصل إلى إسرائيل وفد مصري من 12 شخصية، يمثلون أصحاب مصانع ورجال أعمال؛ وذلك في إطار اتفاقية "كويز"، بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة.
القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في بيان: "لأول مرة منذ حوالي عقد من الزمن، سيزور أعضاء الوفد المصري مصانع، ويلتقون بشركات ورجال أعمال في إسرائيل".
من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيباي: "الشراكة بين مصر وإسرائيل، في المجالات الاقتصادية، تعمل على تقوية العلاقات التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في منطقتنا. أرحب بزيارة الوفد المصري، التي ستسهم في دفع المصالح المشتركة".
وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار
قد كشفت، يوم الأربعاء، خلال كلمة في منتدى شرق المتوسط في القاهرة، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع القاهرة تسمح بتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر.
وقالت إلهرار: "مصر وإسرائيل التزمتا بتبادل الغاز مع أوروبا لمواجهة أزمة الطاقة العالمية"، متابعة: "توقيع هذا الاتفاق مع مصر يؤكد أننا نمضي في طريق جديد من الشراكة".