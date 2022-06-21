https://arabic.sputniknews.com/20220621/آلاف-الفلسطينيين-يشيعون-3-شبان-قضوا-في-عملية-للجيش-الإسرائيلي-في-جنين-صور-1063948657.html

آلاف الفلسطينيين يشيعون 3 شبان قضوا في عملية للجيش الإسرائيلي في جنين... صور

آلاف الفلسطينيين يشيعون 3 شبان قضوا في عملية للجيش الإسرائيلي في جنين... صور

شيّع الآف المواطنين الفلسطينيين، جثامين ثلاثة شبان قتلوا على يد قوة إسرائيلية خاصة في الحي الشرقي من محافظة جنين شمال الضفة الغربية، وانطلق موكب التشييع من... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T08:04+0000

2022-06-21T08:04+0000

2022-06-21T08:08+0000

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وعم الحداد محافظة جنين ومخيمها وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، وعلت مكبرات الصوت في المساجد بالتكبيرات، وطالب المشيعون بالمضي في طريق المقاومة، وقال عطا أبو أرميلة أمين سر حركة "فتح" في جنين لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ ما يحدث من اغتيالات ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق شعبنا، تأتي بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية التي تتحمل ما يحدث من تصعيد في الضفة الغربية والقدس، ولا بد من استمرار المقاومة بكل اشكالها، وعلينا التصدي لهذه العمليات التي تستهدف كل الفلسطينيين".وكان المئات من جنود الإسرائيليين ووحداتهم الخاصة قد قتلوا الشاب يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وبراء كمال لحلوح (24 عاما)، وليث صلاح أبو سرور (24 عاما)، عقب اقتحام مدينة جنين فجراً، ومداهمة الحي الشرقي منها، ما أدى الى اندلاع مواجهات أصيب خلالها 10 شبان بالرصاص الحي، جرى نقلهم إلى المستشفيات.واستنكرت حركة "الجهاد الإسلامي"، قتْل الفلسطينيين الثلاثة، وقالت في بيان: "هذه الجريمة تكشف مدى بشاعة وإجرام هذا العدو، ولسوف تنقلب هذه الجرائم على الاحتلال وترتد عليه وبالاً"، كما نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الفلسطينيين الثلاثة، وقالت في بيان" إن عملية الاغتيال لن تمر دون حساب".

https://arabic.sputniknews.com/20220617/آلاف-الفلسطينيين-يشيعون-3-شبان-قضوا-في-عملية-للجيش-الإسرائيلي-في-جنين-صور-1063786109.html

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, تقارير سبوتنيك