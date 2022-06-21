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https://arabic.sputniknews.com/20220621/أردوغان-يؤكد-لجونسون-ضرورة-إيجاد-حل-لإخراج-الحبوب-من-أوكرانيا-بشكل-آمن-1064002357.html
أردوغان يؤكد لجونسون ضرورة إيجاد حل لإخراج الحبوب من أوكرانيا بشكل آمن
أردوغان يؤكد لجونسون ضرورة إيجاد حل لإخراج الحبوب من أوكرانيا بشكل آمن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ضرورة إيجاد حل لإخراج الحبوب من أوكرانيا بشكل آمن. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T16:41+0000
2022-06-21T16:41+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وبحث الرئيس التركي مع رئيس الوزراء البريطاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين.وأوضح البيان أن أردوغان وجونسون تناولا أيضا العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها التعاون بين بلديهما في مجال الصناعات الدفاعية.وأردف أن جونسون أطلع أردوغان على معلومات حول زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.وادعى أردوغان وجونسون أن "الحظر الروسي على صادرات الحبوب الأوكرانية ألحق الضرر الأكبر بالدول النامية"، ودعوا إلى إلغاء الحظر بالسرعة القصوى.وأعلن التلفزيون الرسمي التركي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول "مشكلة الحبوب" الأسبوع المقبل، في إسطنبول.كما أعلن التلفزيون أن وفدا من وزارة الدفاع التركية سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع بهدف حل مشكلة الحبوب.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/اسطنبول-تعلن-اجتماع-بين-تركيا-وروسيا-والأمم-المتحدة-وأوكرانيا-حول-مشكلة-الحبوب-الأسبوع-المقبل-1063994049.html
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العالم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يؤكد لجونسون ضرورة إيجاد حل لإخراج الحبوب من أوكرانيا بشكل آمن

16:41 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / KAYHAN OZERالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / KAYHAN OZER
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ضرورة إيجاد حل لإخراج الحبوب من أوكرانيا بشكل آمن.
جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وبحث الرئيس التركي مع رئيس الوزراء البريطاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين.
وأوضح البيان أن أردوغان وجونسون تناولا أيضا العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها التعاون بين بلديهما في مجال الصناعات الدفاعية.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
أنقرة: اجتماع بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول "مشكلة الحبوب" الأسبوع المقبل
14:22 GMT
من جانب آخر، قال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان مشابه، إن جونسون وأردوغان تناولا ملف الأمن الغذائي العالمي، والتعاون الدفاعي والاقتصادي.
وأردف أن جونسون أطلع أردوغان على معلومات حول زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
وادعى أردوغان وجونسون أن "الحظر الروسي على صادرات الحبوب الأوكرانية ألحق الضرر الأكبر بالدول النامية"، ودعوا إلى إلغاء الحظر بالسرعة القصوى.
وأعلن التلفزيون الرسمي التركي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول "مشكلة الحبوب" الأسبوع المقبل، في إسطنبول.
كما أعلن التلفزيون أن وفدا من وزارة الدفاع التركية سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع بهدف حل مشكلة الحبوب.
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