https://arabic.sputniknews.com/20220621/أعراض-التعب-من-أوكرانيا-ماكرون-وشولتز-لا-يلبيان-طلب-زيلينسكي-1063944259.html
أعراض التعب من أوكرانيا.. ماكرون وشولتز لا يلبيان طلب زيلينسكي
أعراض التعب من أوكرانيا.. ماكرون وشولتز لا يلبيان طلب زيلينسكي
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني اولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تلبية أهم طلب تقدم به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T04:51+0000
2022-06-21T04:51+0000
2022-06-21T04:51+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت "لوس انجلوس تايمز" أن زيلينسكي تمنى على زواره ماكرون وشولتز ودراغي أن يسرعوا بتسليم الأسلحة المطلوبة إليه، ولكنهم رفضوا.ووفق الصحيفة، فقد ظهرت على الغرب أعراض التعب من أوكرانيا بسبب عواقب العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.كما عبرت الصحيفة عن شكوكها في حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي في وقت قريب.وزار ماكرون وشولتز ودراغي العاصمة الأوكرانية كييف في 16 يونيو/حزيران. وصرح ماكرون في ختام الزيارة أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو إلى منح أوكرانيا صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على الفور، ووعد بمواصلة إمدادات الأسلحة.على صعيد ذي صلة قال السياسي الفرنسي نيكولا بافيري لصحيفة "فيغارو" إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو إلى حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا بالطرق الدبلوماسية حتى من خلال تخلي كييف عن أجزاء من الأراضي لصالح موسكو.
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العالم, أخبار أوكرانيا
أعراض التعب من أوكرانيا.. ماكرون وشولتز لا يلبيان طلب زيلينسكي
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رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني اولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تلبية أهم طلب تقدم به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حسب صحيفة أمريكية.
وأوضحت
"لوس انجلوس تايمز" أن زيلينسكي تمنى على زواره ماكرون وشولتز ودراغي أن يسرعوا بتسليم الأسلحة المطلوبة إليه، ولكنهم رفضوا.
ووفق الصحيفة، فقد ظهرت على الغرب أعراض التعب من أوكرانيا بسبب عواقب العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.
كما عبرت الصحيفة عن شكوكها في حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي في وقت قريب.
وزار ماكرون وشولتز ودراغي العاصمة الأوكرانية كييف في 16 يونيو/حزيران. وصرح ماكرون في ختام الزيارة أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو إلى منح أوكرانيا صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على الفور، ووعد بمواصلة إمدادات الأسلحة.
على صعيد ذي صلة قال
السياسي الفرنسي نيكولا بافيري لصحيفة "فيغارو" إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو إلى حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا بالطرق الدبلوماسية حتى من خلال تخلي كييف عن أجزاء من الأراضي لصالح موسكو.