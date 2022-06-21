https://arabic.sputniknews.com/20220621/أعضاء-بمجلس-الدولة-يعلنون-انتهاء-مدة-اتفاق-جنيف-ويدعون-حكومة-الدبيبة-إلى-تسليم-مهامها-بشكل-سلس-1063952977.html

أعضاء بمجلس الدولة يعلنون انتهاء مدة اتفاق جنيف ويدعون حكومة الدبيبة إلى تسليم مهامها بشكل سلس

أعضاء بمجلس الدولة يعلنون انتهاء مدة اتفاق جنيف ويدعون حكومة الدبيبة إلى تسليم مهامها بشكل سلس

دعا أعضاء كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الليبي، حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة إلى تسليم مهامها بشكل سلس، مطالبين البعثة والمجتمع الدولي... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T08:13+0000

2022-06-21T08:13+0000

2022-06-21T08:14+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأكد أعضاء مجلس الدولة، الداعمين للتوافق مع النواب والمقاطعين لمجلسهم، في بيان لهم، "انتهاء مدة ولاية حكومة الدبيبة"، مطالبين بتسليم المقار لحكومة فتحي باشاغا المشكلة من البرلمان. ودعا البيان الدبيبة لتحمل مسؤولياته وتسليم المقار للحكومة الليبية بشكل سلس، بما يعزز التداول السلمي للسلطة، مؤكدا انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق، الأمر الذي يجعل من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بالضرورة.ورحب الأعضاء بإحراز المزيد من النقاط التوافقية بين لجنتي النواب والدولة، وحثوا على استكمال ما تبقى من نقاط في أقرب الآجال، محذرين من أي انقسامات داخل هذه المؤسسات وأنه يجب التعامل حصرًا مع الحكومة الليبية الجديدة.وأهاب البيان بالبعثة الأممية والمجتمع الدولي احترام توافقات المجلسين ودعمها، والإقرار بولاية الحكومة الليبية الشرعية المنبثقة عن الأجسام الرسمية المنتخبة، داعيا شاغلي المناصب السيادية لتحمل مسؤولياتهم.وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أمس الاثنين، في رسالة وجهها للمستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، استعداده للقاء رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لبحث النقاط العالقة في المسار الدستوري.وقال المشري في رسالة وجهها إلى ويليامز، "إننا على استعداد تام للقاء مع السيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لمناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري والسعي إلى حلها وإحالتها إلى المجلسين ليقولوا كلمة الفصل فيها".وأضاف المشري، حسب نص الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة: "نأمل أن يكون اللقاء في داخل ليبيا، ونقترح مدينة غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي".وأعلنت وليامز، في وقت سابق، فشل اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى الاجتماع خلال 10 أيام لحل الانسداد الدستوري.وقالت وليامز في مؤتمر صحفي: "فجر يوم 20 يونيو/ حزيران، أحرزت اللجنة المشتركة الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى الانتخابات".يشار إلى أن الجولة الثالثة من محادثات المسار الدستوري كانت انطلقت، يوم الأحد الماضي 12 يونيو/حزيران، في العاصمة المصرية، من أجل التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي حتي يتسنى للبلاد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي المتوقف منذ سنوات بسبب صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية تشهدها ليبيا، وخاصة بعد فشل الأطراف لليبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقا بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برعاية الأمم المتحدة.

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