أمريكا: نتواصل مع روسيا بشأن الأميركيين الذين قبض عليهم في أوكرانيا لكنها لا تمدنا بالمعلومات
19:01 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 19:10 GMT 21.06.2022)
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
يتبع
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتواصل مع الجانب الروسي، بشأن إثنين من المرتزقة الأمريكيين اللذين قبض عليهما يقاتلان في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن هناك تواصلا بين واشنطن وموسكو بشأن أميركيين قبضت عليهم القوات الروسية وهم يقاتلون في أوكرانيا.
وقال برايس، في إفادة صحفية "ليس بمقدوري إعطاء تفاصيل حول مقتل أميركي في أوكرانيا وملابسات ذلك فقد أكدنا في وقت سابق مقتله"، مضيفا "نحن على تواصل مع السلطات الروسية فيما يتصل بالأميركيين الذين قبض عليهم يقاتلون في أوكرانيا".
وتابع برايس "نعمل بكد لمعرفة المزيد فيما يتعلق بالأميركيين في قبضة القوات الروسية أو القوات الموالية لروسيا"، معتبرا أن "السلطات الروسية لم تمدنا بالمزيد من المعلومات حول أماكن احتجاز هؤلاء".
وأشار إلى أنه "نؤمن أنه في وقت الأزمات تكون قنوات الاتصال مهمة بشكل خاص".
وقال برايس، في إفادة صحفية "ليس بمقدوري إعطاء تفاصيل حول مقتل أميركي في أوكرانيا وملابسات ذلك فقد أكدنا في وقت سابق مقتله"، مضيفا "نحن على تواصل مع السلطات الروسية فيما يتصل بالأميركيين الذين قبض عليهم يقاتلون في أوكرانيا".
وتابع برايس "نعمل بكد لمعرفة المزيد فيما يتعلق بالأميركيين في قبضة القوات الروسية أو القوات الموالية لروسيا"، معتبرا أن "السلطات الروسية لم تمدنا بالمزيد من المعلومات حول أماكن احتجاز هؤلاء".
وأشار إلى أنه "نؤمن أنه في وقت الأزمات تكون قنوات الاتصال مهمة بشكل خاص".
وبدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن استبعاد عقوبة الإعدام بحق المرتزقة الأمريكيين، لكن القرار بيد المحكمة.
"نحن نتحدث عن المرتزقة الذين هددوا الأرواح وتعدوا على حياة جنودنا. وليس فقط جنودنا، ولكن أيضا جنود جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. هذا ما يتهمون به كونهم مرتزقة.. اتفاقية جنيف لا يمكن ولا تنطبق عليهم".
وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني لم يحاول عرض استئناف المفاوضات على روسيا بعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى كييف.