https://arabic.sputniknews.com/20220621/أمريكا-نتواصل-مع-روسيا-بشأن-الأميركيين-الذين-قبض-عليهم-يقاتلون-في-أوكرانيا-1064009665.html

أمريكا: نتواصل مع روسيا بشأن الأميركيين الذين قبض عليهم في أوكرانيا لكنها لا تمدنا بالمعلومات

أمريكا: نتواصل مع روسيا بشأن الأميركيين الذين قبض عليهم في أوكرانيا لكنها لا تمدنا بالمعلومات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتواصل مع الجانب الروسي، بشأن إثنين من المرتزقة الأمريكيين اللذين قبض عليهما يقاتلان في... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T19:01+0000

2022-06-21T19:01+0000

2022-06-21T19:10+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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القاهرة - سبوتنيك. أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن هناك تواصلا بين واشنطن وموسكو بشأن أميركيين قبضت عليهم القوات الروسية وهم يقاتلون في أوكرانيا.وقال برايس، في إفادة صحفية "ليس بمقدوري إعطاء تفاصيل حول مقتل أميركي في أوكرانيا وملابسات ذلك فقد أكدنا في وقت سابق مقتله"، مضيفا "نحن على تواصل مع السلطات الروسية فيما يتصل بالأميركيين الذين قبض عليهم يقاتلون في أوكرانيا".وتابع برايس "نعمل بكد لمعرفة المزيد فيما يتعلق بالأميركيين في قبضة القوات الروسية أو القوات الموالية لروسيا"، معتبرا أن "السلطات الروسية لم تمدنا بالمزيد من المعلومات حول أماكن احتجاز هؤلاء".وأشار إلى أنه "نؤمن أنه في وقت الأزمات تكون قنوات الاتصال مهمة بشكل خاص".وبدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن استبعاد عقوبة الإعدام بحق المرتزقة الأمريكيين، لكن القرار بيد المحكمة.وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني لم يحاول عرض استئناف المفاوضات على روسيا بعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى كييف.

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