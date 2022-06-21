https://arabic.sputniknews.com/20220621/إدارة-تويتر-توصي-المساهمين-بالتصويت-لصالح-بيع-الموقع-لإيلون-ماسك-1064003321.html
إدارة تويتر توصي المساهمين بالتصويت لصالح بيع الموقع لإيلون ماسك
إدارة تويتر توصي المساهمين بالتصويت لصالح بيع الموقع لإيلون ماسك
أوصى مجلس إدارة شركة موقع تويتر المساهمين بالتصويت للموافقة على شراء الموقع بقيمة 44 مليار دولار من قبل الملياردير الأميركي إيلون ماسك بعد اقتراحه ذلك لأول مرة... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T16:48+0000
2022-06-21T16:48+0000
2022-06-21T16:48+0000
العالم
تويتر
إيلون ماسك
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب ما ذكرته شبكة "إن. بي. سي" نيوز الأميركية اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة تويتر "يوصي بالإجماع للتصويت على تبني اتفاق الدمج" وذلك استنادا لتقرير "لجنة الصكوك والتبادل الأميركية".وذكرت الشبكة أن "عرض إيلون ماسك البالغ 44 مليار دولار لشراء تويتر اقترب خطوة من التصويت اليوم، مما قد يمهد الطريق أمام الصفقة للمضي قدما".وتقول الشبكة الأميركية، إنه "إذا تمت الموافقة على هذه الصفقة، سيحصل أصحاب المصلحة على 54.20 دولارا لكل سهم من الأسهم العادية في الشركة، وهو علاوة كبيرة على سعر السهم البالغ 39.31 دولارا الذي تم تداوله على تويتر قبل أن يكشف ماسك عن شرائه لحصة 9% في الشركة".وكان إيلون ماسك أعرب عن رغبته، الأسبوع الماضي، في إتمام عملية الاستحواذ على "تويتر" خلال أول اجتماع رسمي افتراضي جمعه بموظفي موقع التغريدات، على الرغم من أن أسهم منصة التواصل الاجتماعي لا تزال أقل بكثير من سعر العرض.يذكر أن بيع أسهم تويتر جرى بسعر 37.82 دولارحتى صباح اليوم الثلاثاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/مخاطر-الركود-تهيمن-على-منتدى-قطر-الاقتصادي-وإيلون-ماسك-يحذر-1063961390.html
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العالم, تويتر, إيلون ماسك
إدارة تويتر توصي المساهمين بالتصويت لصالح بيع الموقع لإيلون ماسك
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أوصى مجلس إدارة شركة موقع تويتر المساهمين بالتصويت للموافقة على شراء الموقع بقيمة 44 مليار دولار من قبل الملياردير الأميركي إيلون ماسك بعد اقتراحه ذلك لأول مرة في أبريل/نيسان.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب ما ذكرته شبكة "إن. بي. سي" نيوز الأميركية اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة تويتر "يوصي بالإجماع للتصويت على تبني اتفاق الدمج" وذلك استنادا لتقرير "لجنة الصكوك والتبادل الأميركية".
وذكرت الشبكة أن "عرض إيلون ماسك البالغ 44 مليار دولار لشراء تويتر اقترب خطوة من التصويت اليوم، مما قد يمهد الطريق أمام الصفقة للمضي قدما".
وتقول الشبكة الأميركية، إنه "إذا تمت الموافقة على هذه الصفقة، سيحصل أصحاب المصلحة على 54.20 دولارا لكل سهم من الأسهم العادية في الشركة، وهو علاوة كبيرة على سعر السهم البالغ 39.31 دولارا الذي تم تداوله على تويتر قبل أن يكشف ماسك عن شرائه لحصة 9% في الشركة".
وكان إيلون ماسك أعرب عن رغبته، الأسبوع الماضي، في إتمام عملية الاستحواذ على "تويتر" خلال أول اجتماع رسمي افتراضي جمعه بموظفي موقع التغريدات، على الرغم من أن أسهم منصة التواصل الاجتماعي لا تزال أقل بكثير من سعر العرض.
يذكر أن بيع أسهم تويتر جرى بسعر 37.82 دولارحتى صباح اليوم الثلاثاء.