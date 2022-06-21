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إطلاق صاروخ فضائي كوري جنوبي من قاعدة نارو كوزمودروم... فيديو
إطلاق صاروخ فضائي كوري جنوبي من قاعدة نارو كوزمودروم... فيديو
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صاروخ "نوري" (Nuri) الفضائي من قاعدة من نارو كوزمودروم. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T07:42+0000
2022-06-21T07:47+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وجاء في بيان السلطات: "تم إطلاق صاروخ "نوري" الفضائي (KSLV-II) من قاعدة نارو كوزمودروم في مقاطعة جولا-نامدو".ونشر المعهد الكوري الجنوبي لأبحاث الفضاء "كاري"، عبر قناته على "يوتيوب"، مقطع فيديو للحظة إطلاق الصاروخ.واستغرقت عملية الإطلاق حوالي 15 دقيقة ليصل الصاروخ إلى الارتفاع المستهدف البالغ 700 كم.وتم تركيب العديد من الأقمار الصناعية على متن الصاروخ: أربعة من طراز "كوبساتا"، وقمر صناعي لاختبار خصائص الفضاء.تم الإطلاق الأول للصاروخ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكن لم يكن من الممكن وضع القمر الصناعي في المدار في ذلك الوقت.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/كوريا-الجنوبية-تأجيل-إطلاق-صاروخ-الفضاء-نوري-بسبب-مشكلة-فنية-1063630807.html
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العالم, كوريا الجنوبية

إطلاق صاروخ فضائي كوري جنوبي من قاعدة نارو كوزمودروم... فيديو

07:42 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 07:47 GMT 21.06.2022)
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إطلاق صاروخ دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Oleg Urusov
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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صاروخ "نوري" (Nuri) الفضائي من قاعدة من نارو كوزمودروم.
وجاء في بيان السلطات: "تم إطلاق صاروخ "نوري" الفضائي (KSLV-II) من قاعدة نارو كوزمودروم في مقاطعة جولا-نامدو".
ونشر المعهد الكوري الجنوبي لأبحاث الفضاء "كاري"، عبر قناته على "يوتيوب"، مقطع فيديو للحظة إطلاق الصاروخ.
واستغرقت عملية الإطلاق حوالي 15 دقيقة ليصل الصاروخ إلى الارتفاع المستهدف البالغ 700 كم.
وتم تركيب العديد من الأقمار الصناعية على متن الصاروخ: أربعة من طراز "كوبساتا"، وقمر صناعي لاختبار خصائص الفضاء.
تم الإطلاق الأول للصاروخ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكن لم يكن من الممكن وضع القمر الصناعي في المدار في ذلك الوقت.
انطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا عسكريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
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