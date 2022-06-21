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https://arabic.sputniknews.com/20220621/إيران-ترد-على-تحذير-إسرائيل-لمواطنيها-بعدم-السفر-إلى-تركيا-الصهاينة-يسعون-لتوريط-أنقرة-في-لعبتهم-1063948748.html
إيران ترد على تحذير إسرائيل لمواطنيها بعدم السفر إلى تركيا: الصهاينة يسعون لتوريط أنقرة في لعبتهم
إيران ترد على تحذير إسرائيل لمواطنيها بعدم السفر إلى تركيا: الصهاينة يسعون لتوريط أنقرة في لعبتهم
كشف موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن "إسرائيل تسعى إلى توريط تركيا في لعبتها المعادية لإيران، وأن الضجيج الإعلامي الذي تثيره إسرائيل... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T07:52+0000
2022-06-21T07:52+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وأوضح الموقع الإيراني، في تقرير له، أن "مواقف مسؤولي إسرائيل منذ اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدايي الشهر الماضي ترمي إلى تحقيق أهداف سياسية وأمنية وإعلامية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تدرك جيدا أن إيران سترد بحزم على أي إجراءات معادية ضدها".وذكر الموقع، أن "إيران لن تعاقب أبرياء انتقاما لجرائم الحكومة الصهيونية ضدها، وأنها تنتقم فقط من منفذي الأعمال الإرهابية ضدها ومن يقفون وراءهم".كما نقل الموقع عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده -ردا على تحذير إسرائيل مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا خوفا من انتقام إيران، أن "على المسؤولين الإسرائيليين القلق في أسرّتهم وعدم القلق في أي مكان آخر".وقال إن "المسؤولين الإسرائيليين يسعون إلى خلق مواجهة بين إيران وتركيا بهذه المزاعم الكاذبة، في حين أن وزير الخارجية الإيراني اتصل بنظيره التركي في الأيام الأخيرة لتأكيد توسيع العلاقات بين البلدين، ورحب الجانب التركي بذلك".وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء أمس الاثنين، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم، مشددا على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء السبت الماضي، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين.وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/بينيت-يعلن-القبض-على-مجموعة-حاولت-شن-هجمات-ضد-إسرائيليين-في-تركيا-1063918782.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم

إيران ترد على تحذير إسرائيل لمواطنيها بعدم السفر إلى تركيا: الصهاينة يسعون لتوريط أنقرة في لعبتهم

07:52 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Sipo
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كشف موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن "إسرائيل تسعى إلى توريط تركيا في لعبتها المعادية لإيران، وأن الضجيج الإعلامي الذي تثيره إسرائيل يهدف إلى زيادة ثمن أي انتقام إيراني".
وأوضح الموقع الإيراني، في تقرير له، أن "مواقف مسؤولي إسرائيل منذ اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدايي الشهر الماضي ترمي إلى تحقيق أهداف سياسية وأمنية وإعلامية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تدرك جيدا أن إيران سترد بحزم على أي إجراءات معادية ضدها".
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
بينيت يعلن القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا
أمس, 14:36 GMT
وذكر الموقع، أن "إيران لن تعاقب أبرياء انتقاما لجرائم الحكومة الصهيونية ضدها، وأنها تنتقم فقط من منفذي الأعمال الإرهابية ضدها ومن يقفون وراءهم".
كما نقل الموقع عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده -ردا على تحذير إسرائيل مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا خوفا من انتقام إيران، أن "على المسؤولين الإسرائيليين القلق في أسرّتهم وعدم القلق في أي مكان آخر".
وقال إن "المسؤولين الإسرائيليين يسعون إلى خلق مواجهة بين إيران وتركيا بهذه المزاعم الكاذبة، في حين أن وزير الخارجية الإيراني اتصل بنظيره التركي في الأيام الأخيرة لتأكيد توسيع العلاقات بين البلدين، ورحب الجانب التركي بذلك".
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء أمس الاثنين، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم، مشددا على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء السبت الماضي، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين.
وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
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