https://arabic.sputniknews.com/20220621/اتفاق-قطري-مصري-على-إطلاق-مجلس-أعمال-مشترك-والقاهرة-تشيد-بالنهضة-الشاملة-للدوحة-1063980139.html
اتفاق قطري مصري على إطلاق مجلس أعمال مشترك... والقاهرة تشيد بالنهضة الشاملة للدوحة
اتفاق قطري مصري على إطلاق مجلس أعمال مشترك... والقاهرة تشيد بالنهضة الشاملة للدوحة
كشفت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، عن اتفاق قطري مصري على إطلاق مجلس أعمال مشترك بين البلدين. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت في حوار مع وكالة الأنباء القطرية، إنه "تم التوافق مع الجانب القطري على إعلان مجلس أعمال مشترك مصري قطري سيتم إطلاقه من خلال قرار وزاري في قطر ومصر، حيث يتكون المجلس من رجال أعمال سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين".وأشارت إلى أنها أجرت سلسلة من المحادثات خلال زيارتها الحالية للدوحة مع مسؤولين قطريين في هيئة المناطق الحرة وجهاز قطر للاستثمار ورابطة رجال الاعمال القطريين، ركزت على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين مصر وقطر واستشراف الفرص الاستثمارية الموجودة في كلا البلدين.وذكرت أنها استعرضت مع المسؤولين القطريين حزمة التسهيلات والحوافز التي توفرها مصر أمام الاستثمار الأجنبي بشكل عام وأمام الاستثمار القطري بشكل خاص.وأوضحت أن هناك تبادلا كبيرا للزيارات وتواصل أكبر بين الجانبين القطري والمصري، هدفه أن يتم ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشاريع جديدة تعود بالنفع على الجانبين.كما أشادت الوزيرة بالنهضة الشاملة التي تشهدها قطر خاصة على بعد أشهر قليلة من استضافة بطولة كأس العالم، لافتة إلى أن هناك تقدما هائلا في المشاريع والبنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالمونديال العالمي.وأعربت عن فخر كل العرب باستضافة بطولة كأس العالم في دولة قطر ولأول مرة في دولة عربية وفي المنطقة، حيث ستكون أنظار العالم كلها تجاه قطر وبالتالي سيكون حدثا مميزا.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/قطر-العلاقات-مع-مصر-تاريخية-واستثماراتنا-فيها-ستستمر-1063979031.html
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اتفاق قطري مصري على إطلاق مجلس أعمال مشترك... والقاهرة تشيد بالنهضة الشاملة للدوحة
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كشفت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، عن اتفاق قطري مصري على إطلاق مجلس أعمال مشترك بين البلدين.
وقالت في حوار مع وكالة الأنباء القطرية
، إنه "تم التوافق مع الجانب القطري على إعلان مجلس أعمال مشترك مصري قطري سيتم إطلاقه من خلال قرار وزاري في قطر ومصر، حيث يتكون المجلس من رجال أعمال سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين".
وأشارت إلى أنها أجرت سلسلة من المحادثات خلال زيارتها الحالية للدوحة مع مسؤولين قطريين في هيئة المناطق الحرة وجهاز قطر للاستثمار ورابطة رجال الاعمال القطريين، ركزت على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري
بين مصر وقطر واستشراف الفرص الاستثمارية الموجودة في كلا البلدين.
وذكرت أنها استعرضت مع المسؤولين القطريين حزمة التسهيلات والحوافز التي توفرها مصر أمام الاستثمار الأجنبي بشكل عام وأمام الاستثمار القطري بشكل خاص.
وأوضحت أن هناك تبادلا كبيرا للزيارات وتواصل أكبر بين الجانبين القطري والمصري، هدفه أن يتم ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشاريع جديدة تعود بالنفع على الجانبين.
كما أشادت الوزيرة بالنهضة الشاملة التي تشهدها قطر خاصة على بعد أشهر قليلة من استضافة بطولة كأس العالم، لافتة إلى أن هناك تقدما هائلا في المشاريع والبنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالمونديال العالمي.
وأعربت عن فخر كل العرب باستضافة بطولة كأس العالم في دولة قطر ولأول مرة في دولة عربية وفي المنطقة، حيث ستكون أنظار العالم كلها تجاه قطر وبالتالي سيكون حدثا مميزا.