https://arabic.sputniknews.com/20220621/استعراضات-أطفال-متلازمة-الحب-تبهر-النجوم-السوريين-في-قصر-العظم-بدمشق-1063964975.html

استعراضات أطفال "متلازمة الحب" تبهر النجوم السوريين في قصر العظم بدمشق

استعراضات أطفال "متلازمة الحب" تبهر النجوم السوريين في قصر العظم بدمشق

بثقة وثبات، سارت فاطمة على الممشى تستعرض ثوبها المطرز على دانتيل وردي. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T10:51+0000

2022-06-21T10:51+0000

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أقرانها من أطفال "متلازمة داون" ضربوا أكفهم تصفيقا بخفة وبحرارة يكاد يشعر المرء بشغفها الخفي، وكأنهم يتخاطرون فرحا في عالمهم الخاص الذي، وإن لامسه حضور حفلهم "حقيقتنا أبطال"، إلا أن مسافة عاطفية غير محددة بوضوح، كانت تفصل بين هذين البرزخين المتداخلين.على عادة البشر مذ أتقنوا الهمس، صنعت فاطمة ورفاقها في "متلازمة داون" رابطا عاطفيا جعل منهم فريقا متراصا يتواصل أعضاؤه عبر شبكة من الإيحاءات الشفافة: يحزنون معا، يرقصون لحظة يهم أحدهم بالرقص، ويتداعون تلقائيا في كل ملمة.. في المحصلة، وبطريقة ما، نجحوا في ابتكار عالمهم الخاص.في "قصر العظم" وسط المدينة القديمة للعاصمة السورية دمشق، تمكنت فاطمة من ممارسة شغفها في عرض الأزياء. سارت على ممشى العرض وكأنها تحلق على درج "سندريلا" فيما تدق ساعة منتصف الليل، عالم لم يره الحضور بوضوح، خلا رفاقها من أطفال "متلازمة داون" ممن كادوا يحملونها بأعينهم الشاخصة إليها بكامل الانتباه.ما عايشته فاطمة خلال الحفل، تشاركته مع عشرات الأطفال من مصابي "متلازمة داون".بثقة وثبات، وكل وفق شغفه الخاص، تمايلوا أمام الجمهور الذي ضم نجوما سوريين كبار، في عرض يقول منظموه إنه لدمج الأطفال بالمجتمع والذي أقيم تحت عنوان "حقيقتنا أبطال".خلود رجب، مدير جمعية "جذور" الخيرية، قالت لـ "سبوتنيك"، إن "الفكرة الأساسية للعرض تتلخص في إبراز موهبة هؤلاء الأطفال وأهمية دمجهم في المجتمع، مضيفة: "نعمل أيضا على التمكين النفسي للأطفال والأهالي بما ينعكس إيجابيا على حياتهم عبر خلق جو أسري يترجم دعم المجتمع الأهلي لهذه الفئة كما يعزز دور الأسرة والمجتمع في نمو الطفل".الاستعدادات لحفل "حقيقتنا أبطال" جرت بمشاركة حوالي 40 طفلا من مصابي "متلازمة داون"، إذ باشر المدربون مهمامهم في صقل شغف الأطفال على المشي فوق خشبة المسرح أولا، تمهيدا لتقديم عروض الأزياء والرقص والغناء والتصوير وغيرها.وبينت شحادة أن "برنامج الجمعية" يهدف إلى "دمج الأطفال المصابين بمتلازمة داون في المجتمع بشكل أفضل، إلى جانب توعية الأهالي الذين قد ينظرون إليه في بعض الحالات بعين النقص وعدم القدرة، فيما الحقيقة تقول بأنه قادر ولكنه بحاجة إلى الاعتناء والحب ليفجر ما لديه من مواهب كامنة".وفي سياق متصل أكدت نور قولي صيدلانية والمشاركة في الفعالية، هدفنا دعم الأهالي الذين لديهن أطفال مصابون بمتلازمة "داون" من خلال المنتجات التي نعرضها ونبيعها، فهؤلاء الأطفال لهم في السعادة والفرح لذلك يتم تسويق المنتجات عبر المعارض والبازارات ومواقع التواصل الاجتماعي.وشارك في الاحتفالية فنانون سوريون، وسار بعضهم على خشبة المسرح مع الأطفال في محاولة لمساعدتهم على المشي وتشجيعهم على تجاهل الخجل وتحفيزهم.وأضاف قنوع: في حال تم الاستثمار بذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة صحيحة، وتم توجيههم وتنمية مهاراتهم، فسيكونون فاعلين ولهم دورهم المميز في المجتمع، مختتما حديثه: "هم جزء لا يمكن أن يتجزأ من العالم الذي نعيشه".ولاقت الفكرة استحسان الجمهور واجتذب العرض حضورا كبيرا لتشجيع مثل هذه الأنشطة في المجتمع السوري.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, مجتمع, تقارير سبوتنيك