https://arabic.sputniknews.com/20220621/اسطنبول-تعلن-اجتماع-بين-تركيا-وروسيا-والأمم-المتحدة-وأوكرانيا-حول-مشكلة-الحبوب-الأسبوع-المقبل-1063994049.html
أنقرة: اجتماع بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول "مشكلة الحبوب" الأسبوع المقبل
أنقرة: اجتماع بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول "مشكلة الحبوب" الأسبوع المقبل
أعلن تلفزيون " milliyet" الرسمي التركي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول "مشكلة الحبوب" الأسبوع المقبل. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:22+0000
2022-06-21T14:22+0000
2022-06-21T14:30+0000
روسيا
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كما أعلنت القناة أن وفدا من وزارة الدفاع التركية سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع بهدف حل مشكلة الحبوب.وذكرت القناة: "تجري تركيا حركة دبلوماسية منذ فترة لإنشاء آلية لضمان وصول مخزونات الحبوب في أوكرانيا إلى الأسواق العالمية بأمان، عقد الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة اجتماعات بشأن قضية الحبوب منذ يوم أمس. كما أجرى أردوغان محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس لأول مرة".وأكد أردوغان خلال المحادثة مواصلة بذل جهود مشتركة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ستكون عاملاً في منع أزمة الغذاء العالمية.أجرى أردوغان اتصالاً هاتفياً منفصلاً اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الإستوني كاجا كلاس.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/أردوغان-يشدد-لجونسون-على-أهمية-تنظيم-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1063991764.html
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روسيا
أنقرة: اجتماع بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول "مشكلة الحبوب" الأسبوع المقبل
14:22 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 14:30 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
أعلن تلفزيون " milliyet" الرسمي التركي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول "مشكلة الحبوب" الأسبوع المقبل.
كما أعلنت القناة
أن وفدا من وزارة الدفاع التركية سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع بهدف حل مشكلة الحبوب.
وذكرت القناة: "تجري تركيا حركة دبلوماسية منذ فترة لإنشاء آلية لضمان وصول مخزونات الحبوب في أوكرانيا إلى الأسواق العالمية بأمان، عقد الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة اجتماعات بشأن قضية الحبوب منذ يوم أمس. كما أجرى أردوغان محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس لأول مرة".
وأكد أردوغان خلال المحادثة مواصلة بذل جهود مشتركة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ستكون عاملاً في منع أزمة الغذاء العالمية.
أجرى أردوغان اتصالاً هاتفياً منفصلاً اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الإستوني كاجا كلاس.