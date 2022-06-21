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اكتشاف أداء كوني "بشع" لنجم "يلتهم أطفاله"... صور وفيديو
اكتشاف أداء كوني "بشع" لنجم "يلتهم أطفاله"... صور وفيديو
سلطت مجلة علمية الضوء على إحدى أغرب الظواهر التي تم رصدها في الكون البعيد، والتي تتحدث عن حالة "موت النجوم"، لكنها أشارت أيضا إلى ما أطلقت عليه تسمية "الأداء... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T13:16+0000
2022-06-21T13:30+0000
علوم
مجتمع
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واكتشف العلماء نجما قزما على بعد 86 سنة ضوئية، "يمزق نظامه الكوكبي"، في حالة وصفها العلماء بـ"الأداء الكوني البشع لكرونوس وهو يلتهم أطفاله".وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يشاهد العلماء هذه الحالة غير المعتادة لشراهة النجم الذي يحمل اسم "G238-44"، حيث يبتلع النجم المادة من جميع الاتجاهات الداخلية والخارجية لنظامه الكوكبي في نفس الوقت حيث بدأ النجم "بالتهام أبنائه" أي نظامه الكوكبي.بالإضافة إلى ذلك، اكتشف علماء الفلك آثارا لعناصر تشير إلى أن النجم الميت قد شكل مؤخرا مادة معدنية وصخرية، مثل كويكبات النظام الشمسي الداخلي، وكذلك المواد الجليدية، مثل الأجسام المتجمدة التي يمكن العثور عليها في حزام كويبر الخارجي للنظام الشمسي.الأقزام البيضاء هو اسم يطلق على النجم عندما تصل كتلته إلى ثمانية أضعاف كتلة الشمس في نهاية حياته.وبمجرد أن ينفد هذا النجم من المواد القابلة للانصهار، فإنه ينتفخ إلى حجم العملاق الأحمر قبل إخراج مادته الخارجية، وينهار اللب النجمي تحت الجاذبية ليشكل جسما كثيفا، يتلألأ بشكل ساطع ويصدر الكثير من الحرارة والضوء.
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علوم, مجتمع

اكتشاف أداء كوني "بشع" لنجم "يلتهم أطفاله"... صور وفيديو

13:16 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 21.06.2022)
© Photo / ESA / Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidtصورة نادرة جداً لـ "كلاباش نيبولا" (Calabash Nebula)، واسمها التقني "OH 231.8+04.2" - وهو مثال مدهش لمرحلة موت نجم صغير الحجم.
صورة نادرة جداً لـ كلاباش نيبولا (Calabash Nebula)، واسمها التقني OH 231.8+04.2 - وهو مثال مدهش لمرحلة موت نجم صغير الحجم. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Photo / ESA / Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidt
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سلطت مجلة علمية الضوء على إحدى أغرب الظواهر التي تم رصدها في الكون البعيد، والتي تتحدث عن حالة "موت النجوم"، لكنها أشارت أيضا إلى ما أطلقت عليه تسمية "الأداء الكوني البشع المتمثل بالتهام النجم لأطفاله"، بحسب توصيف العلماء.
واكتشف العلماء نجما قزما على بعد 86 سنة ضوئية، "يمزق نظامه الكوكبي"، في حالة وصفها العلماء بـ"الأداء الكوني البشع لكرونوس وهو يلتهم أطفاله".
وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يشاهد العلماء هذه الحالة غير المعتادة لشراهة النجم الذي يحمل اسم "G238-44"، حيث يبتلع النجم المادة من جميع الاتجاهات الداخلية والخارجية لنظامه الكوكبي في نفس الوقت حيث بدأ النجم "بالتهام أبنائه" أي نظامه الكوكبي.
بالإضافة إلى ذلك، اكتشف علماء الفلك آثارا لعناصر تشير إلى أن النجم الميت قد شكل مؤخرا مادة معدنية وصخرية، مثل كويكبات النظام الشمسي الداخلي، وكذلك المواد الجليدية، مثل الأجسام المتجمدة التي يمكن العثور عليها في حزام كويبر الخارجي للنظام الشمسي.

"لم نشهد قط كلا من هذين النوعين من الأجسام يتراكم على قزم أبيض في نفس الوقت.. من خلال دراسة هذه الأقزام البيضاء، نأمل في اكتساب فهم أفضل لأنظمة الكواكب التي لا تزال سليمة".

الفيزيائي وعالم الفلك تيد جونسون
الباحث في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس
الأقزام البيضاء هو اسم يطلق على النجم عندما تصل كتلته إلى ثمانية أضعاف كتلة الشمس في نهاية حياته.
وبمجرد أن ينفد هذا النجم من المواد القابلة للانصهار، فإنه ينتفخ إلى حجم العملاق الأحمر قبل إخراج مادته الخارجية، وينهار اللب النجمي تحت الجاذبية ليشكل جسما كثيفا، يتلألأ بشكل ساطع ويصدر الكثير من الحرارة والضوء.
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