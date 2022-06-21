عربي
مقتل جنديين سوريين في هجوم إرهابي جديد على نقطة تابعة للجيش السوري جنوبي الرقة
https://arabic.sputniknews.com/20220621/الأردن-يحبط-عملية-تهريب-ضخمة-لمواد-مخدرة-قادمة-من-سوريا-1063993213.html
الأردن يحبط عملية تهريب ضخمة لمواد مخدرة قادمة من سوريا
الأردن يحبط عملية تهريب ضخمة لمواد مخدرة قادمة من سوريا
أفادت مصادر إعلامية أردنية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأردنية أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:14+0000
2022-06-21T14:14+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102078/87/1020788751_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e5b3d63636d5f72f643a995bb1a34ebc.jpg
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة في بيان إن هذه العملية تأتي في إطار "استمرار الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطن من آفة المخدرات"، بحسب موفع "المملكة".وأضاف المصدر: "إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".وأوضحت القيادة العامة في بيانها أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 678 ألف حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".وشدد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/رئيس-الوزراء-الأردني-الوجود-الروسي-في-جنوب-سوريا-عامل-استقرار-1063015939.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102078/87/1020788751_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_8eb340b96d4ad39a938fbbf24801903a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الأردن

الأردن يحبط عملية تهريب ضخمة لمواد مخدرة قادمة من سوريا

14:14 GMT 21.06.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
تابعنا عبرTelegram
أفادت مصادر إعلامية أردنية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأردنية أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى المنطقة العسكرية الشرقية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة في بيان إن هذه العملية تأتي في إطار "استمرار الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطن من آفة المخدرات"، بحسب موفع "المملكة".
وأضاف المصدر: "إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
رئيس الوزراء الأردني: الوجود الروسي في جنوب سوريا عامل استقرار
3 يونيو, 03:07 GMT
وأوضحت القيادة العامة في بيانها أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 678 ألف حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
وشدد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала