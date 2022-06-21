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https://arabic.sputniknews.com/20220621/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأيام-المقبلة-درجات-الحرارة-تصل-إلى-43-في-بعض-المناطق-1064000813.html
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأيام المقبلة.. درجات الحرارة تصل إلى 43 في بعض المناطق
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأيام المقبلة.. درجات الحرارة تصل إلى 43 في بعض المناطق
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر حدوث ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، محذرة من التعرض المباشر إلى الشمس وتناول السوائل بكثرة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T16:23+0000
2022-06-21T16:23+0000
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وكشفت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لحالة الطقس بداية من غدا الأربعاء وحتى الاثنين 27 يونيو، متوقعه أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأن يميل للحرارة على السواحل الشمالية، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، على أن تعتدل درجات الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.وتوقع خبراء الأرصاد في الهيئة أن تتجاوز درجات الحرارة في مناطق في صعيد البلاد يتجاوز 42 درجة.ونصحت الأرصاد المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة ( من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا)، والإكثار من شرب السوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض للأشعة الشمس المباشرة، بجانب ارتداء الملابس القطنية وفضفاضة .وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء في القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتسجل 22 درجة ليلا، وترتفع درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد لتسجل 38 درجة نهارا، و26 درجة ليلا.وعن طقس الخميس قالت الهيئة إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، وأن تسجل القاهرة والوجه البحري 35 درجة مئوية بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 40 درجة.وتوقعت الهيئة أن تكون تسجل القاهرة والوجه البحري 36 درجة مئوية بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 42 درجة، على أن تصل درجة الحرارة السبت في القاهرة والوجه البحري إلى 36 درجة وفي جنوب الصعيد 43 درجة.وعن طقس الأحد قالت الهيئة إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري إلى 35 وفي جنوب الصعيد إلى 43 درجة مئوية، على أن تنخفض يوم الاثنين في جنوب الصعيد لتصل إلى 41 والقاهرة ووجه بجري تظل درجة الحرارة 35 درجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الأرصاد-المصرية-تكشف-حالة-طقس-الثلاثاء-1063942638.html
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الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأيام المقبلة.. درجات الحرارة تصل إلى 43 في بعض المناطق

16:23 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Fayed El-Geziry / الذهاب إلى بنك الصورجسر قصر النيل، القاهرة، مصر
جسر قصر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر حدوث ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، محذرة من التعرض المباشر إلى الشمس وتناول السوائل بكثرة.
وكشفت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لحالة الطقس بداية من غدا الأربعاء وحتى الاثنين 27 يونيو، متوقعه أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأن يميل للحرارة على السواحل الشمالية، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، على أن تعتدل درجات الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
وتوقع خبراء الأرصاد في الهيئة أن تتجاوز درجات الحرارة في مناطق في صعيد البلاد يتجاوز 42 درجة.
ونصحت الأرصاد المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة ( من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا)، والإكثار من شرب السوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض للأشعة الشمس المباشرة، بجانب ارتداء الملابس القطنية وفضفاضة .
وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء في القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتسجل 22 درجة ليلا، وترتفع درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد لتسجل 38 درجة نهارا، و26 درجة ليلا.
صيادين في نهر النيل بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
الأرصاد المصرية تكشف حالة طقس الثلاثاء
أمس, 21:37 GMT
وعن طقس الخميس قالت الهيئة إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، وأن تسجل القاهرة والوجه البحري 35 درجة مئوية بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 40 درجة.
وتوقعت الهيئة أن تكون تسجل القاهرة والوجه البحري 36 درجة مئوية بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 42 درجة، على أن تصل درجة الحرارة السبت في القاهرة والوجه البحري إلى 36 درجة وفي جنوب الصعيد 43 درجة.
وعن طقس الأحد قالت الهيئة إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري إلى 35 وفي جنوب الصعيد إلى 43 درجة مئوية، على أن تنخفض يوم الاثنين في جنوب الصعيد لتصل إلى 41 والقاهرة ووجه بجري تظل درجة الحرارة 35 درجة.
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