https://arabic.sputniknews.com/20220621/الأمم-المتحدة-الأوضاع-الإنسانية-بجنوب-السودان-كارثية-1063943822.html
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية بجنوب السودان "كارثية"
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية بجنوب السودان "كارثية"
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان "كارثية". 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T03:12+0000
2022-06-21T03:12+0000
2022-06-21T03:12+0000
أخبار جنوب السودان
جنوب السوان يواجه أزمة إنسانية
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وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن "تداعيات كارثية وعواقب بعيدة المدى تواجه جنوب السودان، خاصة مع وصول أعداد المحتاجين للمساعدة الإنسانية إلى ما يقدّر بنحو 8.9 مليون شخص وتضاؤل الموارد".وتابع، "ولذلك أحث مجتمع المانحين على ألا يغيب عن بصره جنوب السودان وأن يواصل مساعدته الحاسمة، بما في ذلك دعم أكثر من مليوني امرأة و 4.6 مليون طفل".وكشف هايسوم، أنه "من المتوقع الآن حدوث فيضانات للسنة الرابعة على التوالي في ولايتي الوحدة وجونقلي، والنزوح المرتبط بتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، ونقص فرص كسب العيش للشباب".ودعا قادة جنوب السودان إلى "الاتفاق على خريطة طريق للبلاد للخروج من الفترة الانتقالية التي تبلغ مدّتها ثلاث سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/تحذير-أممي-المجاعة-في-السودان-تلوح-في-الأفق-1063783764.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جنوب السودان, جنوب السوان يواجه أزمة إنسانية
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية بجنوب السودان "كارثية"
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حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان "كارثية".
وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن "تداعيات كارثية وعواقب بعيدة المدى تواجه جنوب السودان، خاصة مع وصول أعداد المحتاجين للمساعدة الإنسانية إلى ما يقدّر بنحو 8.9 مليون شخص
وتضاؤل الموارد".
وأضاف "استلمنا 26 بالمئة فقط من مبلغ 1.7 مليار دولار المطلوب لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في جنوب السودان لهذا العام".
وتابع، "ولذلك أحث مجتمع المانحين على ألا يغيب عن بصره جنوب السودان وأن يواصل مساعدته الحاسمة، بما في ذلك دعم أكثر من مليوني امرأة و 4.6 مليون طفل".
وكشف هايسوم، أنه "من المتوقع الآن حدوث فيضانات للسنة الرابعة على التوالي في ولايتي الوحدة وجونقلي، والنزوح المرتبط بتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، ونقص فرص كسب العيش للشباب".
ودعا قادة جنوب السودان إلى "الاتفاق على خريطة طريق للبلاد للخروج من الفترة الانتقالية التي تبلغ مدّتها ثلاث سنوات".