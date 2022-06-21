https://arabic.sputniknews.com/20220621/الأمن-اللبناني-يداهم-منزلا-لحاكم-المصرف-المركزي-1064011449.html
الأمن اللبناني يداهم منزلا لحاكم المصرف المركزي
الأمن اللبناني يداهم منزلا لحاكم المصرف المركزي
داهم الأمن اللبناني منزلا لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة لتنفيذ أمر ضبط قضائي بحقه، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T19:51+0000
2022-06-21T19:51+0000
2022-06-21T20:14+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وجاءت مداهمة منزل سلامة لتنفيذ أمر قضائي بضبطه بسبب اتهامات بالفساد ومخالفات مرتبطة بأزمة البلاد المالية.وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن "دورية من أمن الدولة قامت، مساء الثلاثاء، بمداهمة منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية بإشارة من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وتنفيذا لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه".يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية نتيجة تراجع ضخ النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي، الذي تجاوزت نسبة عجزه الـ 99 في المئة وسط اتهامات بالفساد تلاحق العديد من المسؤولين.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/إفلاس-لبنان-والبنك-المركزي-ما-تأثيره-الاقتصادي-والسياسي-1060841240.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي
الأمن اللبناني يداهم منزلا لحاكم المصرف المركزي
19:51 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 20:14 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
داهم الأمن اللبناني منزلا لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة لتنفيذ أمر ضبط قضائي بحقه، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
القاهرة - سبوتنيك
. وجاءت مداهمة منزل سلامة لتنفيذ أمر قضائي بضبطه بسبب اتهامات بالفساد ومخالفات مرتبطة بأزمة البلاد
المالية.
وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن "دورية من أمن الدولة قامت، مساء الثلاثاء، بمداهمة منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية بإشارة من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وتنفيذا لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه".
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية نتيجة تراجع ضخ النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان
المركزي، الذي تجاوزت نسبة عجزه الـ 99 في المئة وسط اتهامات بالفساد تلاحق العديد من المسؤولين.