https://arabic.sputniknews.com/20220621/الاتحاد-الأوروبي-يطالب-إثيوبيا-بإعادة-ربط-تيغراي-بالعالم-1064009038.html
الاتحاد الأوروبي يطالب إثيوبيا بإعادة ربط تيغراي بالعالم
الاتحاد الأوروبي يطالب إثيوبيا بإعادة ربط تيغراي بالعالم
طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإثيوبية بإعادة ربط منطقة تيغراي الواقعة شمال البلد الأفريقي، بالعالم، بعد أن أدى الحصار الجزئي المستمر على المنطقة منذ عام في... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T18:42+0000
2022-06-21T18:42+0000
2022-06-21T18:42+0000
العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار إثيوبيا
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وقال يانيز لينارسيتش مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمة للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الزيادة الأخيرة في قوافل المساعدات التي تصل تيغراي تعتبر تطورا إيجابيا، بحسب "أسوشيتدبرس".لكنه رأى أن هناك حاجة لفعل المزيد قبل أن يُطبع الاتحاد الأوروبي العلاقات مع ثاني أكبر الدول الأفريقية سكانا والبالغ عددهم 115 مليون نسمة.وأضاف المسؤول الأوروبي: "لا أرى مبررا لاستمرار الحصار المفروض على الخدمات البنكية، والكهرباء والاتصالات اللاسلكية في المكان".وأوضح أن " الحصار الجزئي لمنطقة تيغراي يعوق الجهود الإنسانية في حين أن 5.2 ملايين نسمة بحاجة للمساعدة بعد 19 شهرا من النزاع".تم قطع تيغراي في الغالب عن بقية إثيوبيا، بعد أن أعادت قوات تيغراي السيطرة على العاصمة الإقليمية قبل عام وانسحاب القوات الفيدرالية.أدت الهدنة التي أعلنتها الحكومة في مارس / آذار إلى زيادة كبيرة في المساعدات التي تصل إلى تيغري برا بعد شهور من الحرمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يعلن-تشكيل-لجنة-للتفاوض-مع-جبهة-تحرير-تيغراي-1063563473.html
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العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا
الاتحاد الأوروبي يطالب إثيوبيا بإعادة ربط تيغراي بالعالم
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طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإثيوبية بإعادة ربط منطقة تيغراي الواقعة شمال البلد الأفريقي، بالعالم، بعد أن أدى الحصار الجزئي المستمر على المنطقة منذ عام في ترك المساعدات الغذائية الموجهة لملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع عالقة في المستودعات دون الوقود اللازم لتسليمها.
وقال يانيز لينارسيتش مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمة للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الزيادة الأخيرة في قوافل المساعدات التي تصل تيغراي
تعتبر تطورا إيجابيا، بحسب "أسوشيتدبرس".
لكنه رأى أن هناك حاجة لفعل المزيد قبل أن يُطبع الاتحاد الأوروبي العلاقات مع ثاني أكبر الدول الأفريقية سكانا والبالغ عددهم 115 مليون نسمة.
وأضاف المسؤول الأوروبي: "لا أرى مبررا لاستمرار الحصار المفروض على الخدمات البنكية، والكهرباء والاتصالات اللاسلكية في المكان".
وأوضح أن " الحصار الجزئي لمنطقة تيغراي يعوق الجهود الإنسانية في حين أن 5.2 ملايين نسمة بحاجة للمساعدة بعد 19 شهرا من النزاع".
تم قطع تيغراي في الغالب عن بقية إثيوبيا، بعد أن أعادت قوات تيغراي السيطرة على العاصمة الإقليمية قبل عام وانسحاب القوات الفيدرالية.
أدت الهدنة التي أعلنتها الحكومة في مارس / آذار إلى زيادة كبيرة في المساعدات التي تصل إلى تيغري برا بعد شهور من الحرمان.