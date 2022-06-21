https://arabic.sputniknews.com/20220621/الاتحاد-الروسي-لكرة-القدم-ينتقد-قرار-الفيفا-بشأن-عقود-الأجانب-1063990347.html
الاتحاد الروسي لكرة القدم ينتقد قرار الفيفا بشأن عقود الأجانب
الاتحاد الروسي لكرة القدم ينتقد قرار الفيفا بشأن عقود الأجانب
أعرب الاتحاد الروسي لكرة القدم عن عدم موافقته على قرار الفيفا، والذي يعني ضمناً إمكانية تعليق عقود اللاعبين الأجانب ومدربي الأندية الروسية حتى 30 يونيو 2023. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T13:33+0000
2022-06-21T13:33+0000
2022-06-21T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رياضة
الاتحاد الروسي لكرة القدم
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وجاء في بيان الاتحاد الروسي، "الاتحاد الروسي سيكون جاهزا لتزويد الأندية بكل الدعم القانوني اللازم وغيره من أشكال الدعم في حالة الطعن في القرار. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أنه لا يمكن تطبيق ذلك مبدئيا على العقود المبرمة بعد 24 فبراير 2022.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في شهر مارس/ آذار الماضي أن اللاعبين والمدربين الأجانب في البطولتين الروسية والأوكرانية بإمكانهم فسخ عقودهم من طرف واحد واللعب بحرية في أماكن أخرى اعتبارا من الربيع.وأوضح الاتحاد الدولي "فيفا" أنه بالنسبة للاعبين الأجانب المحترفين في روسيا المستبعدة من المسابقات والمنافسات الرياضية العالمية منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فالهدف هو "تسهيل رحيل" كل من لم يتوصلوا إلى اتفاق مع أنديتهم.وأضاف سيكون لديهم "الحق في فسخ عقودهم من جانب واحد" قبل 30 يونيو 2022، وسيكونون قادرين على المشاركة في بطولة أخرى اعتبارا من "7 أبريل على أبعد تقدير"، رغم أن الفترة خارج نافذة الانتقالات.يذكر أن الاتحاد الدولي استبعد روسيا من المشاركة في مونديال 2022 لكنه يواجه لجوء الأخيرة إلى محكمة التحكيم الرياضية اعتراضا على عقوبته.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الفيفا-تجميد-عضوية-روسيا-لكرة-القدم-ليس-ضمن-خياراتنا-1060694498.html
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روسيا, رياضة, الاتحاد الروسي لكرة القدم
الاتحاد الروسي لكرة القدم ينتقد قرار الفيفا بشأن عقود الأجانب
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أعرب الاتحاد الروسي لكرة القدم عن عدم موافقته على قرار الفيفا، والذي يعني ضمناً إمكانية تعليق عقود اللاعبين الأجانب ومدربي الأندية الروسية حتى 30 يونيو 2023.
وجاء في بيان الاتحاد الروسي، "الاتحاد الروسي سيكون جاهزا لتزويد الأندية بكل الدعم القانوني اللازم وغيره من أشكال الدعم في حالة الطعن في القرار. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أنه لا يمكن تطبيق ذلك مبدئيا على العقود المبرمة بعد 24 فبراير 2022.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
، في شهر مارس/ آذار الماضي أن اللاعبين والمدربين الأجانب في البطولتين الروسية والأوكرانية بإمكانهم فسخ عقودهم من طرف واحد واللعب بحرية في أماكن أخرى اعتبارا من الربيع.
وأوضح الاتحاد الدولي "فيفا" أنه بالنسبة للاعبين الأجانب المحترفين في روسيا المستبعدة من المسابقات والمنافسات الرياضية
العالمية منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فالهدف هو "تسهيل رحيل" كل من لم يتوصلوا إلى اتفاق مع أنديتهم.
وأضاف سيكون لديهم "الحق في فسخ عقودهم من جانب واحد" قبل 30 يونيو 2022، وسيكونون قادرين على المشاركة في بطولة أخرى اعتبارا من "7 أبريل على أبعد تقدير"، رغم أن الفترة خارج نافذة الانتقالات.
يذكر أن الاتحاد الدولي استبعد روسيا من المشاركة في مونديال 2022 لكنه يواجه لجوء الأخيرة إلى محكمة التحكيم الرياضية اعتراضا على عقوبته.