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البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا إضافيا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا إضافيا
صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة رئاسية بشأن تمديد عمل قوات عسكرية تركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا، وذلك في ضوء اتفاق تعاون عسكري وقعته أنقرة... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T16:37+0000
2022-06-21T16:37+0000
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ونشر البرلمان التركي عبر حسابه بموقع تويتر نص المذكرة الرئاسية بتمديد التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة 18 شهر اعتبارا من 2 تموز/يوليو 2022.وقال البرلمان إنه "تمت المصادقة عليها".وأشار إلى أن القوات التركية متواجدة في ليبيا بدعوة من حكومة الوفاق الوطني الليبية.وكان أردوغان قد أحال مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا.وأفادت وكالة "الأناضول"، في وقت سابق، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر في إحالته إلى البرلمان أن "الجهود التي بدأتها ليبيا لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة في البلاد".وأضاف أن "الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية مصالح أنقرة في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي تشكّلها الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا".وأوضح أنها تهدف أيضا "للحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".يذكر أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020.ويأتي القرار التركي تزامنا مع جهود تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/-تركيا-ندعم-الاستقرار-والمصالحة-الوطنية-في-ليبيا-1058877225.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, رجب طيب أردوغان

البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا إضافيا

16:37 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة رئاسية بشأن تمديد عمل قوات عسكرية تركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا، وذلك في ضوء اتفاق تعاون عسكري وقعته أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
ونشر البرلمان التركي عبر حسابه بموقع تويتر نص المذكرة الرئاسية بتمديد التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة 18 شهر اعتبارا من 2 تموز/يوليو 2022.
وقال البرلمان إنه "تمت المصادقة عليها".
وأشار إلى أن القوات التركية متواجدة في ليبيا بدعوة من حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وكان أردوغان قد أحال مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا.
وأفادت وكالة "الأناضول"، في وقت سابق، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر في إحالته إلى البرلمان أن "الجهود التي بدأتها ليبيا لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة في البلاد".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
تركيا: ندعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا
19 فبراير, 19:42 GMT
وأضاف أن "الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية مصالح أنقرة في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي تشكّلها الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا".
وأوضح أنها تهدف أيضا "للحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".
يذكر أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020.
ويأتي القرار التركي تزامنا مع جهود تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:01 GMT
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