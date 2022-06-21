https://arabic.sputniknews.com/20220621/الجيش-الأمريكي-يعلن-عن-تسلمه-رادارا-يستطيع-تعقب-الصواريخ-التي-تفوق-سرعتها-سرعة-الصوت-1063998870.html

الجيش الأمريكي يعلن عن تسلمه رادارا يستطيع تعقب الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت

الجيش الأمريكي يعلن عن تسلمه رادارا يستطيع تعقب الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت

أعلن الجيش الأمريكي أنه تسلم اليوم الثلاثاء، من شركة رايثون، أول رادار في سلسلة من الرادارات القادرة على تعقب الصواريخ والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T16:27+0000

2022-06-21T16:27+0000

2022-06-21T16:31+0000

الرادار

الجيش الأمريكي

سرعة الصوت

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053582872_0:0:1579:889_1920x0_80_0_0_e255c10fd9fef526f376b5bafe4c306b.jpg

وحسب بيان نشر على موقع ضباط الجيش الأمريكي، أكد أن التسليم الأولي هو جزء من ستة رادارات مخطط لها من قبل الجيش في عام 2022 ويمثل بداية سلسلة من الاختبارات المكثفة لإثبات أداء ووظائف "LTAMDS" في بيئة تشغيلية.ومن المتوقع أن تزود الرادارات الجديدة المدافعين الجويين بالجيش "بقدرات أكبر بشكل ملحوظ ضد مجموعة واسعة من التهديدات المتقدمة".ويعد "LTAMDS" جزءًا من عائلة رادارات "Raytheon's GhostEye"، وهو عبارة عن رادار نشط ممسوح إلكترونيًا بزاوية 360 درجة مدعومًا من نيتريد الغاليوم، وهي مادة تقوي إشارة الرادار وتعزز حساسيتها وتزيد من موثوقيتها.من جهتها قالت شركة رايثون على موقعها الإلكتروني إن نظام "LTAMDS" سيكون قادرًا على هزيمة تهديدات الجيل التالي والمتقدمة، بما في ذلك الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، أو تلك التي تطير أسرع من ميل في الثانية.ووصفت رايثون الرادار بأنه يحتوي على ثلاث مصفوفات هوائية تعمل معًا، وتكشف في نفس الوقت وتشترك في تهديدات متعددة من أي اتجاه.

https://arabic.sputniknews.com/20211121/جنرال-أمريكي-روسيا-تتفوق-على-الولايات-المتحدة-في-التقنيات-التي-تفوق-سرعة-الصوت--1050763253.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الرادار, الجيش الأمريكي, سرعة الصوت