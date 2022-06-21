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https://arabic.sputniknews.com/20220621/الحكومة-الأردنية-تنفي-استقالة-مسؤول-كبير-في-ملف-الطاقة-والمعادن-1063947195.html
الحكومة الأردنية تنفي استقالة مسؤول كبير في ملف الطاقة والمعادن
الحكومة الأردنية تنفي استقالة مسؤول كبير في ملف الطاقة والمعادن
نفت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، استقالة مسؤول كبير بملف الطاقة والمعادن في الأردن. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T07:27+0000
2022-06-21T07:27+0000
أخبار الأردن
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ونفي وزير الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، تقدم حسين اللبون، رئيس هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، باستقالته من منصبه.وحسب صحيفة "عمون نيوز"، أكد الشبول أن اللبون من الكفاءات الأردنية بمجال الطاقة، ودعا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات.
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أخبار الأردن

الحكومة الأردنية تنفي استقالة مسؤول كبير في ملف الطاقة والمعادن

07:27 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Mohammad Hannon
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نفت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، استقالة مسؤول كبير بملف الطاقة والمعادن في الأردن.
ونفي وزير الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، تقدم حسين اللبون، رئيس هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، باستقالته من منصبه.
وحسب صحيفة "عمون نيوز"، أكد الشبول أن اللبون من الكفاءات الأردنية بمجال الطاقة، ودعا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات.
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