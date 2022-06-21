https://arabic.sputniknews.com/20220621/الحكومة-الكندية-أوتاوا-قد-تعتمد-قانونا-يسمح-بمصادرة-الأصول-الروسية-الخاضعة-للعقوبات-1063943584.html

الحكومة الكندية: أوتاوا قد تعتمد قانونا يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات

الحكومة الكندية: أوتاوا قد تعتمد قانونا يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندي، خريستيا فريلاند، أن الحكومة الكندية تعتزم في الأيام المقبلة اعتماد قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T01:47+0000

2022-06-21T01:47+0000

2022-06-21T01:47+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار كندا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1063531404_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_94f4a302f8bc274377947dbadde45377.jpg

واشنطن– سبوتنيك. وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين، "نعول على أن مشروع قانون حول الميزانية الذي بادرت به سيتم اعتماده، بما فيه التدابير التي تسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردًا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/بيسكوف-الأزمة-في-أوكرانيا-طويلة-الأمد-والغرب-لن-يتمكن-من-استعادة-ثقة-موسكو-1063943122.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار كندا