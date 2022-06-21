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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/الحكومة-الكندية-أوتاوا-قد-تعتمد-قانونا-يسمح-بمصادرة-الأصول-الروسية-الخاضعة-للعقوبات-1063943584.html
الحكومة الكندية: أوتاوا قد تعتمد قانونا يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات
الحكومة الكندية: أوتاوا قد تعتمد قانونا يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندي، خريستيا فريلاند، أن الحكومة الكندية تعتزم في الأيام المقبلة اعتماد قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T01:47+0000
2022-06-21T01:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار كندا
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واشنطن– سبوتنيك. وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين، "نعول على أن مشروع قانون حول الميزانية الذي بادرت به سيتم اعتماده، بما فيه التدابير التي تسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردًا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/بيسكوف-الأزمة-في-أوكرانيا-طويلة-الأمد-والغرب-لن-يتمكن-من-استعادة-ثقة-موسكو-1063943122.html
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أخبار كندا

الحكومة الكندية: أوتاوا قد تعتمد قانونا يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات

01:47 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندي، خريستيا فريلاند، أن الحكومة الكندية تعتزم في الأيام المقبلة اعتماد قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
واشنطن– سبوتنيك. وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين، "نعول على أن مشروع قانون حول الميزانية الذي بادرت به سيتم اعتماده، بما فيه التدابير التي تسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات".
وأشارت فريلاند إلى أن هذه الخطوة جرت مناقشتها مع الشركاء الدوليين لكندا، بما فيهم الولايات المتحدة.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بيسكوف: الأزمة في أوكرانيا طويلة الأمد والغرب لن يتمكن من استعادة ثقة موسكو
أمس, 22:57 GMT
وردًا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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